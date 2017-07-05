Застройщик, обманувший первоуральских дольщиков-льготников, попал под уголовку

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества при строительстве ЖК «Оптимист». Застройщик присвоил средства десятков дольщиков, объект заморожен. Пострадали в том числе участники программы «Жилье для российской семьи».

Напомним, по указанной федеральной программе льготники получают квартиры по цене 35 тысяч рублей за квадратный метр. В Первоуральске дом начали строить в 2015 году, в прошлом году стройка оказалась фактически замороженной из-за проблем ГК БЗСК – работы на ЖК «Оптимист» ведет «дочка» этой структуры, «БЗСК-Инвест».

Свои деньги в строительство дома вложили 90 дольщиков, стройка заглохла на уровне девятого этажа.

По факту мошенничества в Первоуральске возбуждено уголовное дело. «Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области по факту обмана граждан в сфере строительства жилого комплекса в Первоуральске возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации («Мошенничество в особо крупном размере»). В совершении этого противоправного деяния подозреваются руководители компании, осуществлявшей строительство ЖК «Оптимист»», – сообщил сегодня официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. По его данным, с 2015 по июнь 2017 года были похищены средства более 70 граждан, вложившихся в проблемную долевку. Сумма ущерба многомиллионная, точные цифры устанавливаются.

Всех, кто пострадал от действий мошенников, просят обратиться в отдел № 2 следственной части ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области по адресу: Екатеринбург, пр. Ленина, 15, кабинет № 509, или по телефонам: 8(343)358-75-95, 358-75-87.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

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