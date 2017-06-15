Евгений Куйвашев получил втык от прокурора области из-за ухудшения ситуации с дольщиками

Ситуация с инвестированием гражданами своих денег в строительство многоквартирных домов в 2017 году не изменилась, а в ряде случаев даже ухудшилась. Об этом NDNews.ru сообщила сегодня старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Так, в надзорном ведомстве на особом контроле остается вопрос нарушения прав 152 пайщиков жилищно-строительного кооператива «Авиатор», являющегося инвестором строительства дома № 15 по улице Бахчиванджи в Екатеринбурге (ЖК «Кольцовский»). Здание должны были возвести еще в 2015 году, но работы по-прежнему не закончены. Заинтересованным сторонам пришлось искать нового инвестора вместо ООО АН «Базис», которое фактически сорвало еще одну стройку – в ЖК «Комиссар» (Орджоникидзевский район). Против руководства фирмы возбудили уголовное дело, а право возобновить строительные работы передали ООО «Виктория Инвест». Теперь степень готовности объекта на Бахчиванджи составляет около 90 %, постепенно идет стройка и в ЖК «Комиссар». Учитывая, что в этом ЖК непроданными остаются более 75% квартир, подобная экономическая схема позволила параллельно строить сразу два проблемных объекта, восстанавливая права более 200 граждан.

«Вместе с тем, в июне 2017 года от пайщиков кооператива поступила информация, что подобная модель достройки проблемных площадок сорвана ввиду экономической заинтересованности иной компании в земельном участке, расположенном под запроектированным ЖК «Комиссар». В этой связи прокурор области Сергей Охлопков потребовал у губернатора региона взять данную ситуацию на личный контроль», – отметила собеседница агентства.

Наряду с этим, проблемной точкой остается жилой комплекс «Кольцовский дворик» (ООО «Диарт-Урал») в районе улиц Спутников – Авиаторов – Ракетная. Участие в строительстве ЖК принимают 164 гражданина на основании договоров долевого участия. Привлеченная сумма средств дольщиков составляет свыше 291 млн. рублей. Строительная готовность объекта – 80 %, хотя начали возводить дома еще в 2013 году. «Фактически с начала 2017 года строительные работы на объекте не проводятся из-за отсутствия финансирования со стороны компании-застройщика. В отношении руководства общества проводятся проверки на предмет наличия признаков состава преступления», – уточняет Канатова, добавляя, что сейчас рассматривается вариант передачи права аренды смежного земельного участка на аукционе, чтобы повысить инвестиционную привлекательность.

Подытоживая, в свердловской прокуратуре заявляют, что сейчас на территории области не введенными в эксплуатацию остаются следующие проблемные площадки: многоквартирный жилой дом по улице Шевелева в Екатеринбурге (ООО «РТС»), многоквартирный жилой дом в мкр. Мурьинские пруды в Нижнем Тагиле (ООО «Ист-Сервис»), жилой комплекс «На Щербакова 20» в Екатеринбурге (ООО «РубиконАэроИнвест»), ЖК «Кольцовский дворик», ЖК «Березки» в Березовском, «Оптимист» в Первоуральске, «Гаринский» в Екатеринбурге (ЗАО «БЗСК-Инвест»), ЖК «Кольцовский» и «Комиссар» (ЖСК «Авиатор»), жилые комплексы «Первый Николаевский», «На Постовского», «Новый Уктус» в Екатеринбурге (НП «Уралэнергостройкомплекс»). Общее количество граждан, вложивших свои денежные средства в возведение перечисленных объектов, составляет более 2000 человек.

«Сергей Охлопков проинформировал губернатора о необходимости повышения эффективности использования финансовых и административных ресурсов правительства региона, потребовав направить последние на активный поиск возможных инвесторов строительства проблемных объектов, в тех же случаях, где фактически модель достройки реализовывалась, принять меры к недопустимости ее разрушения», – заключила Канатова.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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