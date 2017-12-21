Полиция разыскивает 386 обманутых дольщиков из Кольцово

Свердловские полицейские ищут дольщиков многоквартирника в Кольцово. Речь идет о доме, который должен был построиться в границах улиц Авиаторов, Ракетной и Спутников. Жители города, вложившие деньги в долевку, квартир так и не дождались. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Расследование ведет ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным полицейских, в числе обманутых дольщиков 386 человек. Как уточнил руководитель пресс-службы главка Валерий Горелых, в настоящее время строительство ЖК приостановлено. «Спецтехника и рабочие на площадке отсутствуют. В установленные договором сроки жилье не сдано в эксплуатацию, денежные средства дольщикам не возвращены. Тем, кто пострадал от действий недобросовестной фирмы-застройщика, но соответствующего заявления в органы внутренних дел еще не сделал, просьба обращаться в отдел №2 следственной части ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области по адресу: Екатеринбург, пр. Ленина, 15а, кабинет №509. Контактные телефоны: +7(343)358-70-61, 358-75-95», – сказали в полиции.

Как напоминает «Новый День», речь, скорее всего, идет о жилом комплексе «Кольцовский дворик», строительством которого занималось ООО «Диарт-Урал». Ранее сообщалось, что договоры долевого участия были заключены с 164 гражданами, а сумма, которую удалось получить застройщику, превышает 291 млн рублей. Дом начали возводить в 2013 году, но на 80% готовности объекта работы остановились. «Фактически с начала 2017 года строительные работы на объекте не проводятся из-за отсутствия финансирования со стороны компании-застройщика. В отношении руководства общества проводятся проверки на предмет наличия признаков состава преступления», – говорили ранее в областной прокуратуре, добавляя, что рассматривается вариант передачи права аренды смежного земельного участка на аукционе, чтобы повысить инвестиционную привлекательность.

Екатеринбург, служба информации

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