МУГИСО проиграло экс-директору «Рефтинской птицефабрики» иск на 130 миллионов

Министерство по управлению госимуществом не смогло взыскать с экс-директора птицефабрики «Рефтинская» Виктора Вальчука более 130 млн. Эту сумму МУГИСО заявляло как ущерб от деятельности бывшего руководителя после рассмотрения дела о махинациях на птицефабрике в суде общей юрисдикции.

Исковое заявление МУГИСО было подано летом прошлого года, уже после того, как прошел суд по уголовному делу в отношении Вальчука. Его, напомним, судили по части 1 статьи 201 УК РФ («Использование лицом, выполняющем управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и для других лиц»). По сути, Вальчука обвиняли в закупке комбикормов по завышенным ценам. Однако виновным его не признали и амнистировали.

Министерство пыталось взыскать с Владимира Вальчука 131,8 млн рублей убытков, причиненных госпредприятию за то время, пока им руководил ответчик. Третьим лицом по этому делу была привлечена птицефабрика, как сообщается в материалах дела, «Рефтинская» в отзыве на иск позицию истца поддержала, в связи с чем суд включил компанию в число истцов. Ответчик требования истца не признал и указал на пропуск срока исковой давности.

В ходе разбирательств дело не раз откладывалось, назначались экспертизы, в том числе по соответствию цен сделок птицефабрики с контрагентами среднерыночным, запрашивались среднерыночные цены кормбикормов, пшеницы, масла, другой продукции с учетом доставки до птицефабрики за период с 01 января 2011 по 31 декабря 2012 года. В итоге накануне Арбитражный суд Свердловской области вынес решение в иске отказать полностью. О причинах такого решения станет известно после того, как будет готова мотивировочная часть.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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