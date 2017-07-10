МУГИСО обязали заплатить за проигрыш 190 миллионов экс-директору «Рефтинской птицефабрики»

МУГИСО должно выплатить около трехсот тысяч по делу о взыскании долгов с экс-директора птицефабрики «Рефтинская» Виктора Вальчука. Две трети этих денег получит ответчик. В МУГИСО вопрос об апелляции еще решается.

Как ранее писало РИА «Новый День», в арбитражном суде Свердловской области отказали в иске МУГИСО к Виктору Вальчуку. Министерство требовало выплатить чуть более 190 млн рублей (в первоначальном заявлении, поданном в суд, было чуть более 130 млн рублей). Экс-директора птицефабрики судили по части 1 статьи 201 УК РФ («Использование лицом, выполняющем управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и для других лиц»). По сути, Вальчука обвиняли в закупке комбикормов по завышенным ценам. Однако виновным его не признали и амнистировали. После решения по уголовному делу МУГИСО выступило с гражданским иском. Разбирательство министерство проиграло.

Теперь МУГИСО должно выплатить 319 тысяч рублей в рамках этого производства. Как сообщается в материалах арбитражного суда, 219 тысяч взыскивается в пользу Вальчука на возмещение судебных расходов на проведение экспертизы. Еще 100 тысяч в качестве возмещения на экспертизу получит Уральская торгово-промышленная палата.

Добавим, в ходе разбирательств ответчик указывал, что иск был подан с нарушениями сроков, не исключено, что это и стало причиной отказа. Однако точную причину назвать пока нельзя, мотивировочная часть еще не опубликована. В МУГИСО корреспонденту РИА «Новый День» заявили, что вопрос об апелляции будет решаться после того, как будет получена мотивировочная часть решения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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