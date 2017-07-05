В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали общежитие УрФУ

В Екатеринбурге из-за пожара в общежитии спасателям пришлось эвакуировать 17 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, возгорание было обнаружено автоматической пожарной сигнализацией. Очаг возгорания оказался в одной из комнат нового общежития УрФУ на улице Комсомольской, 13. Огнеборцы по лестничным маршам эвакуировали 17 человек, в том числе 2 детей. Пострадавших нет.

«Возгорание произошло в одной и комнат на 8 этаже девятиэтажного общежития. На момент пожара в комнате никого не было. Площадь пожара составила 1 кв. м. На месте работали 7 единиц пожарной техники, 23 человека. В течение 10 минут пожарные справились с огнем. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки холодильника», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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