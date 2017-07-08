Суббота, 8 июля 2017, 12:48 мск

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В Екатеринбурге произошел пожар в детском саду

В Екатеринбурге произошел пожар в детском саду

Сегодня днем в Екатеринбурге на улице Новоспасской случился пожар в детском саду. Оказалось, что возгорание произошло в медицинском кабинете, где заполыхал холодильник.

По предварительным данным, произошло короткое замыкание. Пожарные за 10 минут справились с огнем. Никто не пострадал.

Напомним, на этой неделе из-за поломки проводки в холодильнике на улице Комсомольской.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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