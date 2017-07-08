В Екатеринбурге произошел пожар в детском саду

Сегодня днем в Екатеринбурге на улице Новоспасской случился пожар в детском саду. Оказалось, что возгорание произошло в медицинском кабинете, где заполыхал холодильник.
По предварительным данным, произошло короткое замыкание. Пожарные за 10 минут справились с огнем. Никто не пострадал.
Напомним, на этой неделе из-за поломки проводки в холодильнике произошел пожар в общежитии УрФУ на улице Комсомольской.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 08.07.17
Половину Новомосковского рынка захватил федеральный игрок (ФОТО). / В Екатеринбурге Путин даст Носову добро на губернаторство. / Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»