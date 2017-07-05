Прокуратура в Нижнем Тагиле начала проверку из-за девочки, которую затянуло в глиняную яму

Прокуратура заинтересовалась историей девочки, которую в Нижнем Тагиле затянуло в яму с глиной и грязью на строительной площадке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером на улице Алтайской, рядом с заброшенной АЗС. По рассказам очевидцев в социальных сетях, здесь находится стройплощадка, на территории которой оказалась девочка. Подросток наступил на яму, которую рабочие засыпали глиной и грунтом. Из-за дождей в эту массу добавилась вода.

Девочку затянуло в жижу по пояс, уточняют в пресс-службе областной прокуратуры, сама она выбраться из западни не смогла, стала звать на помощь. Случайные прохожие безуспешно пытались вытащить ее из ямы. Вскоре на место инцидента приехали сотрудники поисково-спасательной службы МБУ «Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила», которые помогли выбраться подростку.

«На место происшествия также выезжали сотрудники скорой помощи, которые доставили мать с девочкой в травматологическое отделение больницы, где девочке оказали необходимую помощь. Госпитализация ребенка не потребовалась. Прокуратура района инициировала проверочные мероприятия, в ходе которых предстоит установить ответственных лиц за надлежащее содержание указанной территории, – говорят в ведомстве. – В настоящее время запрошены документы о состоянии здоровья ребенка для установления степени тяжести вреда здоровью. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Нижний Тагил, служба новостей РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 05.07.17

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