Депутаты согласились встречаться с избирателями только в строго отведенных местах

Сегодня комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности Свердловского заксобрания одобрил поправки в закон о встречах депутатов с избирателями. Напомним, ранее Госдума РФ решила, что парламентарии могут собираться с жителями только в строго отведенных для этого местах. К каким, например, не относятся дворы жилых домов. Документ чем-то напоминает закон о митингах, который также запретил проводить массовые мероприятия где попало, строго оговаривая специальные для этих целей площадки.

«Закон принят и подписан президентом, мы должны эти нормы применить, если мы этого не сделаем, нам поможет уважаемая прокуратура. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы его реализовать и определить места для встреч с депутатами. От себя добавлю: встреч в период кампании и уже потом, отчитываясь перед избирателями, я провел… не знаю, есть уже тысяча или нет, но проблем не было. Так же было с законом о митингах, мы два раза его обсуждали, при принятии вопросы были, но в итоге проблем нет», – сказал представитель ЕР Виктор Шептий.

Аналогию с законом о митингах провел и председатель комитета Владимир Никитин. «Сколько было дебатов, когда принимали закон о митингах! Но запретов же никаких нет, проведены десятки тысяч мероприятий. А все сводилось к одному – определить площадки. Практика исполнения покажет, что ваши сомнения напрасны», – обратился он к депутатам, которые не хотели выносить документ на рассмотрение всего депутатского корпуса.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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