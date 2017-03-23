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Политика

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Публикации за 23.03.17

Госдума торопится приравнять встречи депутатов к митингам / ... из-за боязни протестов накануне выборов президента

Госдума торопится приравнять встречи депутатов к митингам ... из-за боязни протестов накануне выборов президента

Думский комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, приравнивающий встречи депутатов всех уровней к митингам и «публичным мероприятиям». Ожидается, что поправки к закону о митингах, разработанные депутатом Ириной Белых («Единая Россия»), будут одобрен в первом чтении уже в начале апреля.

Согласно законопроекту, депутаты, желающие пообщаться с избирателями, должны будут подать заявку на согласование мероприятия не позднее чем за 7 дней (для обычных митингов минимальный срок – 10 дней), сообщает . Особый порядок уведомления о депутатских встречах необходим «в том числе в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан», говорится в пояснительной записке. При этом закон не будет распространяться на встречи с избирателями в специально отведенных для этого местах.

Ранее эта инициативу подвергалась критики со стороны думской оппозиции и сенаторов. Неделю назад комитет по регламенту Совета Федерации обратился к депутатам с предложением доработать законопроект. В обращении сенаторов говорится, что документ не учитывает «правовой природы института статуса парламентария, его взаимоотношений с избирателями и института публичного мероприятия, не позволяющие приравнивать их друг к другу», сообщал «Коммерсантъ».

Тем не менее, источник РБК, близкий к Кремлю, заявил, что законопроект после критики сенаторов вряд ли будет не поддержан. Впрочем, он не исключил, что ряд замечаний может быть учтен при доработке законопроекта ко второму чтению. Другой источник издания в Госдуме заявил о возможной корректировке проекта в части, касающейся сроков подачи заявок на проведение встреч.

Политолог Константин Калачев связывает поддержку законопроекта, который он назвал «одиозным», с боязнью протестов в преддверии президентских выборов 2018 года.

Ранее депутаты Мосгордумы и районных советов обратились с административным иском к столичному парламенту с требованием отменить принятые в конце декабря 2016 года изменения в местном законодательстве, приравнявшие встречи с избирателями депутатов к митингам. По мнению заявителей – депутатов от КПРФ, принятые нормы противоречат положениям федерального законодательства и уставу Москвы. Мосгорсуд на этой неделе отклонить иск к Мосгорсдуме. Суд огласил только резолютивную часть вердикта, поэтому причины принятия такого решения пока не известны.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 23.03.17

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