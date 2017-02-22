ЗакС Петербурга принял исправленный губернатором закон о встречах депутатов с избирателями

Публикации за 22.02.17

Парламент Петербурга одобрил исправленный губернатором закон о приравнивании к митингам встреч депутатов с избирателями. За документ проголосовали 38 депутатов, против – 10.

Согласно новому законопроекту, депутатам разрешено встречаться с избирателями без согласования с городской администрацией только в специально отведённом месте – гайд-парке и если численность участников не превышает 100 человек.

Как сообщает «Фонтанка», оппозиционным депутатам не дали слова при утверждении изменений в закон. Единороссы же поправки, естественно, поддержали.

Ранее губернатор Георгий Полтавченко вернул законопроект документ в городской парламент без подписи и предложил его исправить.

В начале февраля, после масштабных протестов в городе, связанных с планами передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ, единороссы внесли в ЗакС закон, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам. В этом случае подобные мероприятия пришлось бы согласовывать со Смольным. Авторов закона напугало то, что на встречу депутатов-оппозиционеров с избирателями, посвященную судьбе Исаакия, пришло несколько тысяч человек. Однако Полтавченко отказался подписывать закон и предложил свои поправки.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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