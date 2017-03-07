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Публикации за 07.03.17

Противникам передачи Исаакия в ведение РПЦ не разрешили митинг на Марсовом поле
фото с сайта Исаакия

Противникам передачи Исаакия в ведение РПЦ не разрешили митинг на Марсовом поле

Власти Петербурга отказали в проведении градозащитного митинга на Марсовом поле 19 марта на том основании, что именно в этот день здесь запланировано культурно-массовое мероприятие. Об отказе Смольного сообщил депутат городского ЗакСа Борис Вишневский.

По его словам, накануне ему позвонили из петербургского комитета по правопорядку и законности и сообщили, что якобы в этот день администрация Центрального района будет проводить ан Марсовом поле некое культурно-массовое мероприятие. «Весь день, с 11.00 до 19.00», – сказал Вишневский, уточнив, что на сайте администрации Центрального района нет никакой информации о планируемых в этот день мероприятиях.

Митинг планировалось начать в 13.00. Заявленная численность – 5 тыс. человек. Повестка митинга включает передачу Исаакиевского собора РПЦ, возможное слияние Российской национальной и Российской государственной библиотек, застройку Пулковских высот и кадровую политику ведущих петербургских вузов.

Как сообщает «Интерфакс», организаторам митинга городские власти предложили провести мероприятие на окраине – в Удельном парке. Оргкомитет митинга сейчас прорабатывает возможные варианты действий, в том числе активисты намерены обратиться к уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге Александру Шишлову. Также они намерены добиваться встречи с вице-губернатором города Александром Говоруновым по данному вопросу.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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