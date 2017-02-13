Милонов обвинил предков Вишневского и Резника в пытках и убийствах христиан / Передача Исаакия РПЦ с каждым днем продолжает «сплачивать» общество

Публикации за 13.02.17

Депутат Госдумы единоросс Виталий Милонов, ярый сторонник передачи Исаакиевского собора РПЦ, заявил, что предки его бывших коллег по ЗакСу Петербурга Бориса Вишневского и Максима Резника пытали и убивали христиан. Очередное скандальное высказывание Милонов выдал накануне после крестного хода сторонников передачи собора вокруг Исаакия.

Как сообщает MR7, Милонов заявил: «Христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям». И добавил: «Если бы не новые антипопы, антигопоны, провокаторы, то ничего бы не было, никаких протестов». Заодно он обвинил противников передачи Исаакия церковникам в использовании ситуации для «дешевого политического пиара», а руководство музея – в том, что оно «получает зарплаты по полмиллиона».

Депутат Борис Вишневский, комментируя поток сознания Милонова, отметил, что давние предки некоторых людей, по всей видимости, страдали недостатком мозгов. В своем фейсбуке Вишневский пишет о словах Милонова: «Когда слышишь такие утверждения, все больше убеждаешься в верности эволюционной теории Дарвина – что человек произошел от обезьяны. Причем обезьяны были разные – с разным объемом мозга. Кому-то повезло больше, кому-то меньше». Вишневский также иронизирует: «Лестно, конечно, думать, что я прямой потомок Нерона и Септимия Севера, но родители рассказывали мне иную версию моего происхождения».

Депутат ЗакСа Петербурга Алексей Ковалев направил главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину заявление с требованием привлечь Милонова к уголовной ответственности за унижение достоинства православных христиан и иудеев, возбуждение ненависти и вражды после его высказываний, сообщает Закс.Ру.

Добавим, что на высказывания Милонова обратил внимание и известный блогер Антон Носик, указав, если бы единоросс хоть «что-нибудь знал про христианскую культуру, литературу и традицию, выступать с подобными заявлениями ему стало бы трудней, чем мешки ворочать». Носик напомнил, что Иоанн Богослов (апостол Иоанн), которого варили в котле с кипящим маслом (впрочем, по библейской легенде, случилось чудо и пытка не причинила Иоанну никакого вреда – прим. ред.), при рождении «получил имя Йоханан бен Звадья, что как бы намекает на более близкое родство с Борисом Лазаревичем и Максимом Львовичем, чем с Виталием Полиграфовичем» (сравнивая тут Милонова с булгаковским Шариковым – прим. ред.).

Отметим, что в выходные возле Исаакия прошли две акции: малочисленный крестный ход в поддержку передачи собора-музея в ведение РПЦ, а затем – хоровод противников этого, который собрал около 3 тыс. человек, среди участников акции были Вишневский и Резник. Противников передачи собора церковникам было столько, что хватило на тройное кольцо вокруг Исаакия. Причем среди них были и православные верующие. Они, в том числе, указали, что в стране, особенно в провинции, существует огромное количество разрушающихся и очень красивых храмов, до которых РПЦ нет никакого дела. Звучали и высказывания о том, что православие и РПЦ – вовсе не одно и то же.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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