«А нету, тетя, такого музея». Шнуров написал стихи о передаче Исаакия РПЦ / Участникам крестного хода вокруг собора напомнили, что «перед богом все равны»

Публикации за 20.02.17

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение в своем неповторимом стиле о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Видеоролик с чтением стиха Шнуров выложил в своем инстаграме, но его забанили, причем дважды. В итоге Шнуров повесил на своей странице «белый экран» с сообщением: «Здесь была публикация стишка, а теперь её нет. Спасибо вам, добрые люди».

Вот сам стих:

Понаедут козлы-ротозеи

И таращат свои, *****, глазницы.

Подавай, видишь ли, им музеи…

А людям, может, негде молиться.

Мерикосы, япошки, пруссаки,

Бездуховность свою всюду сея,

Испохабить хотели Исаакий,

Но поднялась святая Россия.

И теперь они бродят, собаки,

Ошалело повсюду глазея.

– «Не подскажете, где здесь Исаакий?»

– «А нету, тетя, такого музея».

В интернете уже развернулся флэшмоб, участники которого читают забаненное стихотворение Шнурова и выкладывают видеоролики в соцсетях.

Накануне вокруг Исаакиевского собора прошел крестный ход сторонников передачи музея церковникам. Количество участников мероприятия разнится в зависимости от того, кто ведет подсчет. Так, петербургская полиция заявила о 8 тыс. человек, Петербургская епархия отстаивает цифры в 12-15 тыс., а работники музея, исходя из данных о вместимости собора, говорят о примерно 4 тыс. человек.

Как отмечает «Фонтанка», перед крестным ходом архиепископ Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, обратился к собравшимся. Он попросил прощения у сотрудников музея и верующих и призвал не считать крестный ход митингом. «Дискуссия – всегда нормальное явление, – заявил он, говоря о споре о юридическом статусе Исаакиевского собора. – Главное, чтобы спор не перерастал во вражду. Храм – не арена. У бога нет врагов».

Крестный ход Амвросий обозначил как «не место для политики и пиара». «Это богослужение. Перед богом все равны. Смешно и глупо выпячивать в этот момент политическую принадлежность», – сказал он.

С амвона он также поблагодарил сотрудников музея и его директора Николая Бурова за трепетную заботу о храме и сотрудничество, а затем, предваряя прощеное воскресенье (26 февраля), попросил прощения у сторонников разных точек зрения на передачу собора. После этой речи начался крестный ход.

Напомним, 10 января Петербург «взорвало» сообщением о том, что губернатор Георгий Полтавченко, вопреки решению городских властей от 2015 года, решил передать Исаакиевский собор в ведение РПЦ. Решение градоначальника вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию в обществе, скандалы вокруг судьбы Исаакия продолжаются и конца им не видно.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 17.02.17

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