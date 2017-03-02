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Публикации за 02.03.17

Директор Эрмитажа поблагодарил Шнурова за стих про Исаакий / «Слово «музей» стало произноситься с большой буквы»
фото с сайта Исаакия

Директор Эрмитажа поблагодарил Шнурова за стих про Исаакий «Слово «музей» стало произноситься с большой буквы»

Директор Эрмитажа, глава Союза музеев России Михаил Пиотровский поблагодарил лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова за его стихотворение об Исаакиевском соборе.

В интервью Пиотровский сказал: «Спасибо ситуации вокруг Исаакия и Шнуру – слово «музей» стало произноситься с большой буквы. Еще недавно под музеем в общественном сознании подразумевалось либо что-то такое скучное и поганое, либо сокровище, которое надо забрать».

Пиотровский продолжил: «У нас вдруг появилась возможность напомнить, что музей – в идеале – определяет мировоззрение. Музей учит, музей просвещает, музей наставляет. Лучше музея и университета, пожалуй, никто серьезнее ни о чем людям не рассказывает, не дает настоящей пищи для дальнейшего размышления… Воспитывать людей по-настоящему могут только интеллектуальные центры».

Он отметил, что, казалось бы, «люди должны быть куда образованнее, чем раньше», а выясняется, что даже нам, в Эрмитаже, надо объяснять людям азы – воспитывать, направлять через удовольствие общения с искусством». «Люди нуждаются в азах», – сказал Пиотровский и добавил, прокомментировав в том числе многочисленные скандалы вокруг выставок, вызывающих недовольство «активистов» всех мастей: «Азы о том, что искусство бывает сложным, а не обязательно просто красивым. Азы о том, что если у нас демократия, то это не значит, что твое суждение о чем-либо, включая искусство либо образование, – закон».

Напомним, в конце февраля Шнуров выложил инстаграм видеоролик со стихотворением в его неповторимом стиле о передаче Исаакиевского собора в ведение РПЦ. Стих очень быстро забанили из-за жалоб пользователей, но Шнуров опубликовал видеоролик еще раз – «на бис». Затем стихотворение было растиражировано в СМИ.

10 января Петербург «взорвало» сообщением о том, что губернатор Георгий Полтавченко, вопреки решению городских властей от 2015 года, решил передать Исаакиевский собор в ведение РПЦ. Решение градоначальника вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию в обществе. Скандалы вокруг судьбы Исаакия продолжаются и конца им не видно. На этой неделе в горизбирком были поданы документы о референдуме, посвященном судьбе Исаакия, Петропавловского собора и Спаса-на-Крови.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 02.03.17

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