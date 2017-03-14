Музею Исаакиевского собора велели к Пасхе освободить помещения / Вывезти экспонаты до 16 апреля – нереально, считают музейщики

Публикации за 14.03.17

Власти Санкт-Петербурга обратились с просьбой к директору музея «Исаакиевский собор» Николаю Бурову перевезти экспонаты в новое хранилище до 16 апреля. Таким образом чиновники хотят ускорить передачу храма РПЦ и приурочить это событие к Пасхе – одному из главных православных праздников, сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника и два источника, близких к Минкультуры РФ.

По сведениям собеседников издания, распоряжение было отдано устно, никаких письменных указаний руководству музея на этот счет не было. При этом речь идет не просто о перемещении объектов, а о переоформлении их на другой музей – обсуждается, что экспонаты может принять Государственный музей истории Санкт-Петербурга, так как у музея «Исаакиевский собор» нет подходящих помещений. Источник отметил, что речь идет по сути «об объединении двух музеев – Исаакиевского собора и истории Петербурга».

Между тем источник, близкий к Минкультуры, указал, что администрация северной столицы может не ограничиться вывозом музейных экспонатов из Исаакия до Пасхи – у властей «есть желание» передать к Пасхе весь Исаакиевский собор в пользование РПЦ. Однако, подчеркнул собеседник издания, по закону о передаче церкви объектов религиозного назначения это сделать практически невозможно, поэтому остается надежда, что в итоге возобладает здравый смысл.

Тем временем в Государственном музее истории Петебурга заявили о готовности принять музейную коллекцию Исаакая исходя из «из элементарного корпоративного братства». «Мы… поможем. Музейная коллекция не должна оставаться на улице», – отметил директор музея Александр Колякин.

Источник РБК в музее «Исаакиевский собор» подтвердил обсуждение идеи перевозки экспонатов в Государственный музей истории Петербурга. Главный хранитель государственного музея-памятника Мансур Доминов, в свою очередь, в комментарии «Интерфаксу» посчитал нереальным вывоз экспонатов до 16 апреля: «Это физически невозможно организовать, чтобы соблюсти все требования, предписанные законом». Он уточнил, что в соборе насчитывается порядка 26 тыс. перемещаемых музейных предметов и только 62 объекта, неотделимых от собора. «Если все выстраивать так, как требует закон, согласно инструкции, это не так просто. Дата 16 апреля – она абсолютно надумана, – добавил Доминов. – Откуда она взялась, мы не знаем. Она нереальна». При этом он подчеркнул, что конкретные сроки перемещения экспонатов из Исаакая в Музей истории Петербурга властями города пока не ставились. «Я знаю об этом из СМИ… У меня нет никаких приказов, распоряжений – кругом только обсуждения, предложения», – отметил он.

Накануне в Петербурге начался суд по делу о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ. Представитель комитета имущественных отношений Смольного, чье распоряжение о «плане мероприятий» по передаче собора оспаривают истцы, признала, что документ не влечет за собой правовых оснований для передачи Исаакиевского собора РПЦ. Вчера же стало известно к судебному разбирательству будут привлечены губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, представители комитета по культуре Санкт-Петербурга, РПЦ и музея «Исаакиевский собор». Очередное заседание суда назначено на 17 апреля.

Добавим, что сегодня петербургский избирком объявит свое решение по вопросу о проведении референдума, посвященного судьбе Исаакия, Петропавловского собора и Спаса-на-Крови: по данным СМИ, инициативная группа получит отказ в проведении плебисцита.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 14.03.17

Русское дворянство и «старый деспот» Николай II: Февральская революция оказалась «поэмой без героя». / В День Победы над Дворцовой площадью впервые пролетит авиация. Зрители также увидят новейшую технику и корабли. / Кокаин прикрыли бананами. Наркотики на 150 миллионов изъяли в морском порту Петербурга. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»