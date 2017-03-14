«Пока ничего никому не передаем»: Минкультуры обозначило условие вывоза экспонатов из Исаакия

Публикации за 14.03.17

Вывоз музейных экспонатов из Исаакиевского собора возможен только после передачи собора РПЦ. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры России.

В ведомстве подчеркнули, что перемещение музейных предметов относится к компетенции властей Санкт-Петербурга и при этом не может быть осуществлено до передачи храма РПЦ.

В Минкульте отметили, что для передачи экспонатов необходимо направить запрос в ведомство. «На данный момент в ведомство документов на передачу музейных предметов не поступало», – уточнили в Минкультуры (цитата по РИА «Новости»). Чиновники при этом указали, что подобные запросы рассматриваются в течение двух месяцев.

Ранее сегодня РБК со ссылкой на источники сообщило об устном распоряжении властей Санкт-Петербурга в адрес директора музея «Исаакиевский собор» Николая Бурова о перемещении музейных предметов в новое хранилище до 16 апреля. Таким образом чиновники хотят ускорить передачу храма РПЦ и приурочить это событие к Пасхе – одному из главных православных праздников, отмечало издание.

Позже Буров заявил, что вывезти все экспонаты из Исаакия к 16 апреля невозможно, отметив при этом, что дата 16 апреля неоднократно была озвучена на заседаниях петербургского заксобрания.

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов заявил в комментарии «Фонтанке», что «никаких поручений по переезду не было». По его словам, оснований для передачи музейных ценностей из Исаакия в другие учреждения нет, поскольку от РПЦ до сих пор не поступила официальная заявка на передачу собора в безвозмездное пользование Церкви. В то же время, чиновник подтвердил, что вопрос о переезде музейных фондов в случае передачи храма РПЦ прорабатывается, передает «Интерфакс». По его словам, наиболее предпочтительной площадкой является Государственный музей истории Санкт-Петербурга, поскольку именно в этом музее до 1963 года размещалась экспозиция, которая составила впоследствии основу музейной экспозиции Исаакия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня вновь заявил, что ситуация с Исаакиевским собором остается прерогативой властей Санкт-Петербурга. «Существуют местные жители, которые яростно сопротивляются… Существуют местные жители, которые не менее активно поддерживают. Какого-то единого фона нет. Вопрос по-прежнему является прерогативой городских властей», – отметил представитель Кремля.

Напомним, 10 января Санкт-Петербург «взорвало» сообщением о том, что губернатор Георгий Полтавченко, вопреки решению городских властей от 2015 года, решил передать Исаакиевский собор в ведение РПЦ. Решение градоначальника вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Скандалы вокруг судьбы Исаакия продолжаются и конца им не видно. В суды были поданы несколько исков. В горизбирком поданы документы о референдуме о судьбе Исаакия, Петропавловского собора и Спаса-на-Крови.

Накануне в Петербурге начался суд по одному из исков, оспаривающих передачу Исаакиевского собора РПЦ. Представитель комитета имущественных отношений Смольного, чье распоряжение о «плане мероприятий» по передаче собора опротестовывают истцы, признала, что документ не влечет за собой правовых оснований для передачи Исаакиевского собора РПЦ. Вчера же стало известно, что к судебному разбирательству будут привлечены губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, представители комитета по культуре Санкт-Петербурга, РПЦ и музея «Исаакиевский собор». Очередное заседание суда назначено на 17 апреля.



Москва, Санкт-Петербург, Светлана Петрова

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