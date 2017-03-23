NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Северо-Запад

■■■■■■■■■

,

Публикации за 23.03.17

Медицинский: РПЦ и Петербург должны заключить «цивилизованный договор» по Исаакию

Медицинский: РПЦ и Петербург должны заключить «цивилизованный договор» по Исаакию

РПЦ и петербургские власти должны тщательно проработать договор о функционировании Исаакиевского собора после его передаче церкви, в котором бы четко прописывались обязательства церкви и государства. Такое мнение высказал министр культуры Владимир Мединский в газете «Московский комсомолец». В случае, если церковь будет нарушать эти договоренности, то государство должно вмешаться и вернуть себе управление храмом, полагает глава Минкультуры.

«К Исаакию, безусловно, особое отношение – и, как следствие, особая процедура. В первую очередь должен быть тщательно проработан договор между церковью и городом: что церковь должна обеспечить, что она должна соблюсти, какие условия хранения музейных ценностей? Как церковь будет следить за сохранностью собора, за текущим ремонтом? – отметил министр. – Смысл в том, чтобы людям стало легче прийти туда, а не сложнее. Если будут платные экскурсии, то каковы условия: цены, допуски, время? Это все должно быть четко сформулировано цивилизованным договором».

Мединский при этом подчеркнул: «Если церковь этот договор будет нарушать, то государство должно сказать: нет, в интересах людей мы управляем собором лучше вас».

«Но если все будет хорошо, с уважением к чаяниям граждан, – то и слава Богу!, – добавил министр. – Государству есть чем управлять помимо храмов и соборов».

Как отмечает «Фонтанка», в 2015 году, когда появились первые сообщения о возможной передаче Исаакия РПЦ, Мединский высказывался против того, чтобы музей стал действующим храмом: «Все нужно оставить как есть. С точки зрения министерства культуры, сегодняшний статус Исаакиевского собора оптимальный». После того, как власти Петербурга в конце прошлого года все-таки решили передать Исаакиевский собор церкви, министр изменил свою позицию. «Ключевым, на мой взгляд, условием, о чем я с представителями церкви говорил, является то, что после соответствующей полной передачи доступ граждан в Исаакиевский собор, причем включая и смотровые площадки и иные помещения собора, должен не только не уменьшиться, он должен увеличиться и облегчиться», – отмечал он.

Напомним, 10 января Санкт-Петербург «взорвало» сообщением о том, что губернатор Георгий Полтавченко, вопреки решению городских властей от 2015 года, решил передать Исаакиевский собор в ведение РПЦ. Решение градоначальника вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Скандалы вокруг судьбы Исаакия продолжаются и конца им не видно. В суды были поданы несколько исков, но производство по них было прекращено. Кроме того, в горизбирком поданы документы о референдуме о судьбе Исаакия, Петропавловского собора и Спаса-на-Крови, однако инициаторы плебисцита получили отказ.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 22.03.17

«Дебиловатый кусок говядины»: Божена Рынски поглумилась над ребенком, которого сбил водитель за игру в «войнушку». И вступилась за обидчика школьника. / Песков назвал фейком «историю» об организации Фийоном встречи с Путиным. / В деле о хищениях при строительстве резиденции Путина – новые фигуранты. Пропало более 255 млн рублей.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter