Медицинский: РПЦ и Петербург должны заключить «цивилизованный договор» по Исаакию

Публикации за 23.03.17

РПЦ и петербургские власти должны тщательно проработать договор о функционировании Исаакиевского собора после его передаче церкви, в котором бы четко прописывались обязательства церкви и государства. Такое мнение высказал министр культуры Владимир Мединский в интервью газете «Московский комсомолец». В случае, если церковь будет нарушать эти договоренности, то государство должно вмешаться и вернуть себе управление храмом, полагает глава Минкультуры.

«К Исаакию, безусловно, особое отношение – и, как следствие, особая процедура. В первую очередь должен быть тщательно проработан договор между церковью и городом: что церковь должна обеспечить, что она должна соблюсти, какие условия хранения музейных ценностей? Как церковь будет следить за сохранностью собора, за текущим ремонтом? – отметил министр. – Смысл в том, чтобы людям стало легче прийти туда, а не сложнее. Если будут платные экскурсии, то каковы условия: цены, допуски, время? Это все должно быть четко сформулировано цивилизованным договором».

Мединский при этом подчеркнул: «Если церковь этот договор будет нарушать, то государство должно сказать: нет, в интересах людей мы управляем собором лучше вас».

«Но если все будет хорошо, с уважением к чаяниям граждан, – то и слава Богу!, – добавил министр. – Государству есть чем управлять помимо храмов и соборов».

Как отмечает «Фонтанка», в 2015 году, когда появились первые сообщения о возможной передаче Исаакия РПЦ, Мединский высказывался против того, чтобы музей стал действующим храмом: «Все нужно оставить как есть. С точки зрения министерства культуры, сегодняшний статус Исаакиевского собора оптимальный». После того, как власти Петербурга в конце прошлого года все-таки решили передать Исаакиевский собор церкви, министр изменил свою позицию. «Ключевым, на мой взгляд, условием, о чем я с представителями церкви говорил, является то, что после соответствующей полной передачи доступ граждан в Исаакиевский собор, причем включая и смотровые площадки и иные помещения собора, должен не только не уменьшиться, он должен увеличиться и облегчиться», – отмечал он.

Напомним, 10 января Санкт-Петербург «взорвало» сообщением о том, что губернатор Георгий Полтавченко, вопреки решению городских властей от 2015 года, решил передать Исаакиевский собор в ведение РПЦ. Решение градоначальника вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Скандалы вокруг судьбы Исаакия продолжаются и конца им не видно. В суды были поданы несколько исков, но производство по них было прекращено. Кроме того, в горизбирком поданы документы о референдуме о судьбе Исаакия, Петропавловского собора и Спаса-на-Крови, однако инициаторы плебисцита получили отказ.

Москва, Наталья Аникина

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