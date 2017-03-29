РПЦ: референдум о судьбе Исаакия – «правовой нонсенс»

Публикации за 29.03.17

Инициатива проведения референдума о судьбе Исаакиевского собора является правовым нонсенсом, так как, по сути, будет рассматриваться целесообразность соблюдения федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения», при этом Русская православная церковь (РПЦ) уже ответила на конструктивную критику передачи собора в ее пользование. Такое заявление сделал глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Так он прокомментировал решение городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга о проведении референдума по вопросу передачи Исаакия в ведение РПЦ.

Легойда также заявил, что что в условиях когда Русская церковь «дала ответы на все конструктивные опасения» относительно перспектив передачи собора, инициатива о проведении референдума является «попыткой перевода вопроса обратно в неконструктивное русло».

Напомним, ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса – его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Как отмечает РИА «Новости», избирком Петербурга вчера, 28 марта, утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора. Как писал «Новый День», авторы ходатайства надеются, что теперь одобренную избиркомом заявку на проведение референдума рассмотрит законодательное собрание города. Авторы инициативы хотят узнать мнение петербуржцев, согласны ли они, что памятники истории и культуры федерального значения – Собора Преподобного Исаакия Далматского (Исаакиевский собор), Собора Воскресения Христова на Крови (Спас на Крови), Собора во имя Первоверховных Апостолов Петра и Павла (Петропавловский собор), – должны закрепить на праве оперативного управления за государственными музеями.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 28.03.17

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