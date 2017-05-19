«Нет оснований»: РПЦ против референдума о судьбе Исаакия / Заксобрание Петербурга вновь рассмотрит вопрос о плебисците

Публикации за 19.05.17

В Русской православной церкви выступили категорически против проведения референдума о судьбе Исаакиевского собора. По словам главы юридической службы Московской патриархии игуменьи Ксении (Чернеги), в РПЦ не видят оснований проводить плебисцит.

«Предмета для проведения референдума нет, – цитирует ее слова «Фонтанка». – Выносить на народное голосование вопросы, урегулированные федеральным законом, нельзя».

Ранее глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал инициативу проведения референдума по Исаакию правовым нонсенсом, так как, по сути, будет рассматриваться целесообразность соблюдения федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения», при этом Русская православная церковь (РПЦ) уже ответила на конструктивную критику передачи собора в ее пользование. Он также заявил, что в условиях когда Русская церковь «дала ответы на все конструктивные опасения» относительно перспектив передачи собора, инициатива о проведении референдума является «попыткой перевода вопроса обратно в неконструктивное русло».

Напомним, о передаче Исаакиевсого собора в ведение РПЦ заговорили после того, как губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января 2017 года сообщил о том, что решение уже принято, и здание будет отдано Церкви в безвозмездное пользование на 49 лет с сохранением музейно-просветительских функций. После этого горожане разделились на два лагеря: представители первого устраивают митинги и шествия в защиту Петербурга, второго – участвуют в крестных ходах вокруг Исаакия.

28 марта Горизбирком принял решение о проведении референдума о передаче Исаакия. Теперь документ должны рассмотреть в Законодательном собрании, а инициаторы – собрать 75 тысяч подписей петербуржцев. Однако 17 мая депутаты ЗакСа в очередной раз отказались рассматривать вопрос о проведении референдума. Соответствующее решение принято по предложению депутата Бориса Ивченко (ЕР). После включения вопроса о референдуме в повестку дня юридическое управление Заксобрания Петербурга дало отрицательное заключение по вопросу и рекомендовало не утверждать референдум с предложенными формулировками, поскольку они, по мнению юристов, противоречат закону. Оппозиционные депутаты считают, что их коллеги таким образом затягивают процесс и обратились в суд.

По данным «Фонтанки», Заксобрание вновь рассмотрит вопрос о референдуме по статусу Исаакия 24 мая.

Напомним, в инициативную группу по проведению референдума вошли 22 человека: шесть депутатов заксобрания Петербурга от «Яблока», «Справедливой России» и «Партии роста», представители Санкт-Петербургского союза ученых, Российского союза работников культуры и градозащитники. Они хотят узнать у горожан: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?». По мнению авторов инициативы, все три собора должны остаться частью государственных музеев и не передаваться религиозным организациям при условии проведения в них церковных служб.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

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