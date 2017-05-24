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Публикации за 24.05.17

Депутаты Петербурга заволокитили вопрос о референдуме по Исаакию / Появился риск переноса темы на осеннюю сессию

Депутаты Петербурга заволокитили вопрос о референдуме по Исаакию Появился риск переноса темы на осеннюю сессию

Законодательное собрание Санкт-Петербурга вновь отказалось рассматривать вопрос о референдуме по вопросу передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви. С соответствующим предложением сегодня, 25 мая, в ходе очередного заседания городского парламента выступил депутат от «Единой России» Борис Ивченко. Он никак не объяснил свою позицию.

Как сообщает «Онтанка», его поддержали однопартийцы. В итоге за предложение проголосовали 37 парламентариев, против – 12.

Как писал «Новый День», неделю назад городской парламент также не дал рассмотреть на пленарном заседании вопрос о плебисците, а затем комитет по законодательству петербургского заксобрания снова утвердил вопрос в повестку дня. Согласно регламенту, в случае, если вопрос снимался с повестки заседания дважды, в следующий раз его можно вновь внести только через месяц. В таком случае депутаты могут не успеть рассмотреть документ до окончания весенней сессии.

После предложения снять вопрос с повестки заседания депутат Борис Вишневский упрекнул единороссов на своей странице в соцсети в трусливом поведении: «Депутат Ивченко опять предлагает снять вопрос о референдуме. Какие трусы. ..».

О передаче Исаакиевского собора заговорили после того, как губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января 2017 года сообщил о решении передать здания Исаакиевского собора Церкви в пользование. После этого горожане разделились на два лагеря: представители первого устраивают митинги и шествия в защиту Петербурга, второго – участвуют в крестных ходах вокруг Исаакия.

28 марта Горизбирком принял решение о проведении референдума о передаче Исаакия. Теперь документ должны рассмотреть в Законодательном собрании, а инициаторы – собрать 75 тысяч подписей петербуржцев.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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