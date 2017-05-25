В Петербурге предложили референдум об отставке оппозиционных депутатов / Которые ратуют за плебисцит о статусе Исаакия

Публикации за 25.05.17

В городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга сегодня, 25 мая, состоится голосование по вопросу об утверждении референдума о лишении мандатов оппозиционных депутатов законодательного собрания Северной столицы. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на проект повестки, оказавшийся в распоряжении издания.

Согласно документам, инициативная группа (фамилии инициаторов не называются) предложила вынести на народное голосование вопрос: «Считаете ли Вы необходимым отозвать депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва Амосова Михаила Ивановича, Вишневского Бориса Лазаревича, Дмитриеву Оксану Генриховну, Ковалева Алексея Анатольевича, Резника Максима Львовича, Трохманенко Сергея Владимировича?»

В проекте решения указано, что документация инициаторов референдума соответствует требованиям закона, в связи с чем, Горизбирком рекомендует передать бумаги в Законодательное собрание для утверждения вопроса о проведении референдума на этом уровне.

Отметим, что ранее оппозиционные депутаты инициировали референдум о статусе Исаакиевского собора. Вопрос касался передачи храма в ведение Русской православной церкви. Документ был утвержден в Горизбиркоме, но уже несколько раз снимался с рассмотрения на заседаниях заксобрания Петербурга.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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