Заксобрание Петербурга сняло с повестки вопрос о референдуме / РПЦ так и не подала заявку на передачу Исаакия

Публикации за 17.05.17

Законодательное собрание Санкт-Петербурга, как и ожидалось, в очередной раз отказалось рассматривать вопрос о проведении референдума о передаче Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви в ходе заседания 17 мая. Соответствующее решение принято по предложению депутата Бориса Ивченко (ЕР).

Как писал «Новый День», в начале мая комитет по законодательству городского парламента утвердил повестку дня, в которой стоял вопрос о референдуме по статусу храма. Тем не менее, Ивченко, никак не объясняя своё предложение, поставил на голосование вопрос о снятии документа с повестки сегодняшнего пленарного заседания. Как передает «Фонтанка», за проголосовали 38 человек.

После включения вопроса о референдуме в повестку дня юридическое управление Заксобрания Петербурга дало отрицательное заключение по вопросу. Оппозиция запланировала акцию протеста у стен парламента на полдень 17 мая.

Оппозиционные депутаты ЗакСа потребовали объяснений от коллег, однако спикер Вячеслав Макаров не дал им слова. Вместо этого он возмутился тем, что яблочник Борис Вишневский надел на заседание синюю градозащитную ленту. Отметим, что оппозиция заранее готовила протестные акции напротив Мариинского дворца, так как была уверена, что депутаты намерены отклонить предложение о проведении народного голосования.

Вчера Вишневский предположил, что на сегодняшнем заседании вопрос о референдуме будет снят. Сегодня Вишневский заявил на своей странице в социальной сети, что намерен обратиться в суд. «Ну что же, единороссы и их союзники струсили и исключили из повестки вопрос об Исаакиевском референдуме. Как же им страшно это даже обсуждать! При этом грубо нарушен закон – в 20-дневный срок обязаны принять решение. У нас уже подан иск о бездействии ЗАКСа. Поговорим в суде», – написал парламентарий.

Напомним, о передаче Исаакиевсого собора в ведение РПЦ заговорили после того, как губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января 2017 года сообщил о том, что решение уже принято, и здание будет отдано Церкви в пользование. После этого горожане разделились на два лагеря: представители первого устраивают митинги и шествия в защиту Петербурга, второго – участвуют в крестных ходах вокруг Исаакия.

28 марта Горизбирком принял решение о проведении референдума о передаче Исаакия. Теперь документ должны рассмотреть в Законодательном собрании, а инициаторы – собрать 75 тысяч подписей петербуржцев.

Примечательно и то, что РПЦ до сих пор не оформила заявку на передачу Исаакия. Глава города Полтавченко отмечал, что если такая заявка поступит, разрабатывать проект договора о сохранении музейных ценностей Исаакиевского собора будет специальная рабочая группа.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 17.05.17

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