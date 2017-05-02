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Публикации за 02.05.17

Вопрос о референдуме по Исаакию обсудят депутаты заксобрания Петербурга

Вопрос о референдуме по Исаакию обсудят депутаты заксобрания Петербурга

Заксобрание Санкт-Петербурга внесет вопрос о референдуме по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ в повестку заседания 17 мая, об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

«На сегодняшнем совете фракций было принято решение, что вопрос о референдуме будет рассмотрен на заседании комитета по законодательству 12 числа, внесен в повестку дня на 17 мая», – приводит слова представителя заксобрания «Интерфакс».

Напомним, 26 марта заксобрание Петербурга отказалось рассматривать вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору. Вместо этого парламентарии заслушали ежегодный отчет губернатора Полтавченко. Тему Исаакиевского собора он в своей речи проигнорировал, не подняли ее и парламентарии.

Согласно проекту постановления, который есть в распоряжении агентства, парламент собирается признать вопрос референдума не отвечающим требованиям законодательства. В этом случае, как отмечается, провести плебисцит будет невозможно.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга в начале 2017 года решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса – его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

28 марта избирком Петербурга зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о судьбе Исаакия. Авторы инициативы хотят узнать мнение петербуржцев, согласны ли они, что памятники истории и культуры федерального значения – Собор Преподобного Исаакия Далматского (Исаакиевский собор), Собор Воскресения Христова на Крови (Спас на Крови), Собор во имя Первоверховных Апостолов Петра и Павла (Петропавловский собор), – должны закрепить на праве оперативного управления за государственными музеями. Между тем в РПЦ идею проведения референдума назвали «правовым нонсенсом» и сочли контрпродуктивной. Комитет по законодательству заксобрания Санкт-Петербурга, в свою очередь, .

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 02.05.17

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