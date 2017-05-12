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Публикации за 12.05.17

В Заксобрании Петербурга назвали дату решения о референдуме по Исаакию

В Заксобрании Петербурга назвали дату решения о референдуме по Исаакию

Заксобрание Санкт-Петербурга рассмотрит вопрос о референдуме по передаче Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви (РПЦ) по существу 17 мая. Отмечается, что за включение документа в повестку заседания городского парламента проголосовало большинство членов комитета по законодательству.

«Мы в соответствии с регламентом имеем право внести этот вопрос в повестку дня заседания 17 мая», – приводит слова главы комитета Дениса Четырбока. Ранее о том, что Заксобрание рассмотрит вопрос о референдуме по Исаакию 17 мая говорил депутат парламента Санкт-Петербурга Максим Резник сообщил.

Напомним, в начале января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил передачу Исаакия в пользование РПЦ. При этом вице-губернатор города Михаил Мокрецов заявил, что Петербург юридически останется собственником здания собора.

Как писал «Новый День», в конце марта избирком Санкт-Петербурга зарегистрировал инициативную группу по организации референдума относительно вопроса принадлежности Исаакиевского собора.

После этого, в начале мая, группа депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга заявила о бездействии парламента, который дважды отказался вносить вопрос о референдуме и обратилась с жалобой на это в суд. Руководство заксобрания в свою очередь ответило, что истекший двадцатидневный срок отводится для правовой экспертизы инициативы, а рассмотреть вопрос на заседании можно позже. Эксперты отмечали, что оснований для отказа в удовлетворении иска нет.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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