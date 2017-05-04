Оппозиция: единороссы «замыливают» референдум по Исаакию / Инициаторы плебисцита обратились в суд

Публикации за 04.05.17

Группа депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга обжаловала в судебном порядке бездействие парламента, который дважды отказался вносить вопрос о референдуме по передаче Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви в повестку заседаний.

Руководство заксобрания в свою очередь ответило, что истекший двадцатидневный срок отводится для правовой экспертизы инициативы, а рассмотреть вопрос на заседании можно позже. По мнению эксперта, на данный момент оснований для отказа в удовлетворении иска нет.

Как пишет «Коммерсантъ», с жалобой на бездействие петербургского заксобрания в суд обратились депутаты из фракций Партии роста, «Яблока» и «Справедливой России». Они входят в состав инициативной группы по проведению референдума о юридическом статусе трех городских соборов: Исаакиевского, Петропавловского и Спаса-на-Крови. Месяц назад им со второй попытки удалось провести инициативу о проведении референдума через фильтр избиркома, и 4 апреля документы поступили в заксобрание.

По закону городской парламент должен в течение двадцати дней определить, правомерна ли формулировка вопроса референдума: согласны ли горожане, что упомянутые соборы «должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний».

В Середине апреля комитет заксобрания по законодательству голосами единороссов принял решение о том, что вопрос закону не соответствует. Но в повестку заседания парламента комитет вопрос о референдуме вносить не стал, сославшись на внутренний регламент, согласно которому любой проект правового акта должен сначала двадцать дней «отлежаться» в аппарате.

Оппозиционеры в свою очередь считают, что решения парламентских структур «не могут подменять собой решений заксобрания». Они уверены, что, отказавшись рассматривать вопрос о референдуме на пленарном заседании в 20-дневный срок, парламент допустил «незаконное бездействие».

Депутат Борис Вишневский уверен, что инициативу по референдуму парламентское большинство отклонит, но инициаторам референдума важно, чтобы процедура отказа была доведена до конца: только тогда они смогут обжаловать отказ. «Сейчас нам не говорят ни да, ни нет. Парламентское большинство пытается затянуть вопрос, чтобы отодвинуть его на второй план, «замылить». Они уже поступили так с вопросом о референдуме по мосту имени Ахмата Кадырова, который не рассматривается более полугода», – пояснил народный избранник.

«Нет никаких причин отказывать в удовлетворении этого иска. Закон Санкт-Петербурга о референдуме обязывает заксобрание в 20-дневный срок принять хоть какое-нибудь решение по этому вопросу. «Проверить соответствие вопроса положениям закона» значит принять постановление об этом на пленарном заседании. Потому что никаким другим образом заксобрание своих обязанностей не исполняет, а все иные трактовки закона «О референдуме» противоречат уставу Санкт-Петербурга», – считает адвокат Double Bridge Law Сергей Голубок. Однако, по его словам, «у судов нет внятной практики по этому вопросу».

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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