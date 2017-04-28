«Уверен, что за Исаакием последует Спас на Крови» / Директор Исаакия предрек передачу РПЦ еще одного музея-памятника

Публикации за 28.04.17

Директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров спрогнозировал передачу Русской православной церкви храма Спас на Крови.

«Утрата Исаакия, а дальше – какое развитие ситуации? Что за Исаакием тут же не последует Спас на Крови? Я не уверен. Я как раз уверен в обратном», – заявил Буров в интервью «Новой газете».

Комментируя митинги протеста против передачи Исаакиевского собора РПЦ, директор музея заявил, что жители Петербурга «обиделись не на слово «передача», они обиделись на то, что их поставили перед фактом». По его словам, протестные акции вызвало то, что Исаакий – «символ и очень серьезный»: «Художественный, общекультурный, гражданский». «В нашем городе, вспоминая о войне, прежде всего вспоминают о блокаде. И из нее Исаакий выходит как защитник Ленинграда, символ непокорности города, сохранения по максимуму ценностей общенародного характера», – указал Буров.

Напомним, 24 апреля директор Исаакия заявил, что 1 июня оставит свой пост (6 июня у него истекает годовой контракт с комитетом по культуре Санкт-Петербурга). «Нельзя работать, сопротивляясь», – прокомментировал он ситуацию «Новой газете». Буров признался, что «устал переживать за коллектив». «Бог с ними с драгоценностями! Больше и значительнее, чем человек, ничего нет. Но я услышал заверения властей, что о людях позаботятся. Я устал в этом стоянии своем», – заявил он.

Буров также отметил, что не может предложить никого, кто мог бы занять его место. «Кандидатура обычно согласовывается на уровне губернатора. Кто займет мое место, я не хочу гадать. У меня не спрашивают, кого бы я предложил. А мне так подумать-подумать и предложить некого», – сказал он. При этом он отметил, что до сих пор не получал никаких официальных документов о дате передачи Исаакия церкви.

Директор музея усомнился в успехе управления огромным потоком туристов, желающих посетить собор, представителями РПЦ. При этом он отказался дать конкретные прогнозы о туристическом будущем Исаакия из опасений, что его обвинят в клевете. «Если скажу, что все останется идеально, так, как сейчас, то совру сам себе. Так же быть уже не может. Я не знаю, есть ли у РПЦ силы и как они собираются управлять Исаакием. Но без прямых контактов примерно с полутора сотней туристических агентств поток туристов не переварить. Будут открытые двери и свободный доступ – замечательно. Но совершенно безответственно и непрофессионально», – сказал он.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга в начале 2017 года решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса – его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

28 марта избирком Петербурга зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о судьбе Исаакия. Авторы инициативы хотят узнать мнение петербуржцев, согласны ли они, что памятники истории и культуры федерального значения – Собор Преподобного Исаакия Далматского (Исаакиевский собор), Собор Воскресения Христова на Крови (Спас на Крови), Собор во имя Первоверховных Апостолов Петра и Павла (Петропавловский собор), – должны закрепить на праве оперативного управления за государственными музеями. Между тем в РПЦ идею проведения референдума назвали «правовым нонсенсом» и сочли контрпродуктивной. Комитет по законодательству заксобрания Санкт-Петербурга, в свою очередь, дал рекомендацию городскому парламенту не выносить судьбу Исаакиевского собора на референдум.

26 марта заксобрание Петербурга отказалось рассматривать вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору. Вместо этого парламентарии заслушали ежегодный отчет губернатора Полтавченко. Тему Исаакиевского собора он в своей речи проигнорировал, не подняли ее и депутаты.

Накануне СМИ сообщили, что вопрос передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви решился положительно только после того, как к нему подключился патриарх Кирилл. По данным РБК, глава РПЦ согласовал передачу храма церкви лично с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако в Кремле назвали эту информации несоответствующей действительности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, этот вопрос «не входит в прерогативу президента».

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 28.04.17

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