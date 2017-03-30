Коллектив Исаакия написал открытое письмо Путину в защиту музея / «Обращаемся к вам как к коренному ленинградцу»

Публикации за 30.03.17

Коллектив музея «Исаакиевский собор» обратился с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором просит приостановить действие федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», который позволяет правительству Санкт-Петербурга передать храм в пользование Русской православной церкви (РПЦ). Результатом этого решения будет «фактическая ликвидация всего музейного комплекса», указывают музейщики. Обращение подписали все 322 работника музея. Авторы письма подчеркнули, что обращаются к Путину не только как к гаранту закона, «но и как к коренному ленинградцу, знающему наш общий город изнутри».

«Из средств массовой информации нам известно, что правительство Санкт-Петербурга, без согласования с Вами, готовит «праздничную» передачу Собора РПЦ в ускоренном порядке к 16 апреля 2017 года. Формально оно вправе самостоятельно принимать такое решение, но в данном случае вопрос стоит не о городском, а общенародном достоянии! Все эти действия производятся с грубейшими нарушениями норм действующего законодательства!», – говорится в письме.

«Культурное сообщество понимает серьезность происходящих событий и активно поддерживает музей. Положение, в котором сегодня находятся музей и сам Исаакиевский собор, вызывает непонимание и озабоченность не только у петербуржцев, но и у многих россиян», – отмечают сотрудники музея.

Музейщики указывают на «неоднозначность трактования закона № 327-ФЗ от 2010 г.» в ситуации с Исаакием и прост президента «приостановить его действие до рассмотрения, обсуждения и принятия решения об особенностях его применения в отношении объектов, используемых государственными учреждениями в культурных целях, в том числе относящихся к категории объектов всемирного наследия ЮНЕСКО».

По словам авторов письма, в этом законе механизм взаимодействия «безвозмездного пользователя» и «собственника» не определен и в ситуации с «Исаакиевским собором» трактуется по простой формуле: «пользуемся мы – платите вы». Коллектив музея указывает на то, что РПЦ, как некоммерческая организация, существующая на пожертвования, не имеет бюджета, и в этих условиях расходы на сохранение и реставрацию храма будут браться из бюджета Петербурга, который остается его собственником.

В письме отмечается, что музей успешно осуществляет свои функции уже более 80 лет, сохраняя «сложнейшие инженерно-архитектурные конструкции и уникальный декор интерьера с монументальной живописью, мозаикой и декоративной скульптурой. «Из-за сложности климатических условий Санкт-Петербурга работы по наблюдению, консервации и реставрации объекта не прекращаются ни на один день», – подчеркивают музейщики.

«Наиболее уязвимой в случае передачи здания РПЦ окажется монументальная живопись центрального свода и подкупольного пространства. Это шедевры русской живописной школы академиков Федора Бруни, Карла Брюллова и других», – предупредил коллектив музея.

Ежегодно только на реставрацию живописи музей тратит от 80 до 100 млн рублей из средств, самостоятельно обеспечивая содержание и реставрацию памятников без дотаций из бюджета, указывается в послании. «В случае передачи здания собора РПЦ и ликвидации государственного музея средства на содержание и реставрацию памятника необходимо изыскивать в бюджете Санкт-Петербурга», – заключили авторы письма.

Музейщики также обращают внимание на то, что «обеспечение сохранности такого сложного объекта, каким является Исаакиевский собор, возможно только при системном подходе с участием большого числа специалистов разного профиля»

Напомним, ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга в начале года решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса – его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

28 марта избирком Петербурга утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора. Авторы ходатайства надеются, что теперь одобренную избиркомом заявку на проведение референдума рассмотрит законодательное собрание города. Авторы инициативы хотят узнать мнение петербуржцев, согласны ли они, что памятники истории и культуры федерального значения – Собора Преподобного Исаакия Далматского (Исаакиевский собор), Собора Воскресения Христова на Крови (Спас на Крови), Собора во имя Первоверховных Апостолов Петра и Павла (Петропавловский собор), – должны закрепить на праве оперативного управления за государственными музеями.

Между тем в РПЦ идею проведения референдума по поводу передачи Исаакия назвали «правовым нонсенсом» и сочли контрпродуктивной.

Ранее директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров высказывал мнение, что после передачи собора РПЦ музей прекратит свое существование: «Его либо разукрупнят, либо превратят в три филиала».

Санкт-Петербург, Наталья Аникина

Санкт-Петербург. Другие новости 30.03.17

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