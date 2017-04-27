СМИ: Исаакий передали церкви после вмешательства патриарха Кирилла / Глава РПЦ лично просил Путина решить вопрос о судьбе собора

Публикации за 27.04.17

Вопрос передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) решился положительно только после того, как к нему подключился патриарх Кирилл. Глава РПЦ согласовал передачу храма церкви лично с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники.

По сведениям издания, высокопоставленные кремлевские чиновники, в частности первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, о принятом решении не были осведомлены. Как сообщил неназванный собеседник издания, согласие главы российского государства было получено в декабре.

Стоит отметить, что официальных сообщений о то, что Путин обсуждал с патриархом вопрос передачи Исаакия, не было. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что согласовывать передачу религиозных объектов РПЦ «не прерогатива президента».

Издание отмечает, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко с Путиным тему передачи Исаакия РПЦ не обсуждали. Решение о передаче собора Полтавченко принял после встречи с патриархом Кириллом в декабре 2016 года, сообщили изданию источник в музейных кругах Северной столицы и два собеседника, близкие к администрации города. До того, как патриарх подключился к решению вопроса о передаче Исаакия РПЦ, Полтавченко занимал иную позицию.

РБК также сообщает, что Исаакиевский собор после передачи церкви получит статус патриаршего. Об этом изданию рассказала глава юридического отдела Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега). «(Поэтому) неслучайным было участие святейшего (патриарха Кирилла. – прим. ред.) вполне естественно, что он обратился к губернатору, поддержав инициативу владыки Варсонофия (митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. – прим. ред.)», – отметила игуменья.

Полномочия по управлению патриаршим собором принадлежат предстоятелю РПЦ, сообщил источник в церковных кругах. По его словам, у патриаршего храма также имеется ключарь или настоятель, осуществляющий «руководство богослужебной и иной деятельностью». Кроме того, в управлении патриаршими соборами участвуют местные архиереи.

Исаакиевский собор, скорее всего, будет иметь двойное подчинение, заявил настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский. «Патриарх является настоятелем многих ставропигиальных (независимых от епархий. – прим. ред.) монастырей, к примеру на Соловках и Валааме. И такими же – ставропигиальными – могут быть храмы в других регионах», – полагает священнослужитель.

Накануне заксобрание Санкт-петербурга отказалось рассматривать вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору. Вместо этого парламентарии заслушали ежегодный отчет губернатора Георгия Полтавченко. Тему Исаакиевского собора он в своей речи проигнорировал, не подняли ее и депутаты.

Напомним, 10 января власти Санкт-Петербурга объявили о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви в безвозмездное пользование на 49 лет. Это решение вызвало широкий общественный резонанс.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

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