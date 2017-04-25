Власти Петербурга разрешили первомайское шествие и митинг в защиту Исаакия

Публикации за 25.04.17

Власти Санкт-Петербурга разрешили первомайское шествие по Невскому проспекту и митинг на Марсовом поле против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом сообщила в своем твиттере депутат петербургского заксобрания Оксана Дмитриева.

«Шествие и митинг единой оппозиционной градозащитной колонны 1 мая по Невскому и митинг на Марсовом поле согласован», – написала парламентарий.

Организатором акции выступает оргкомитет «Комитет защиты Петербурга», в который входят депутаты ЗакСа, партии «Яблоко», «Партия Роста», ПАРНАС, движение «Открытая Россия», а также общественные организации работников культуры, образования и науки.

Ранее Смольный предложил защитникам Исаакия митинговать 1 мая в Полюстровском парке, но те отказались, после чего депутаты написали письмо губернатору, в котором настаивали на шествии по Невскому проспекту, ссылаясь на «общую практику»: «Всегда по Невскому 1 мая в Петербурге ходили маршем различные движения», – отметила Дмитриева в комментарии «Фонтанке».

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга в начале 2017 года решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса – его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

28 марта избирком Петербурга зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о судьбе Исаакия. Авторы инициативы хотят узнать мнение петербуржцев, согласны ли они, что памятники истории и культуры федерального значения – Собор Преподобного Исаакия Далматского (Исаакиевский собор), Собор Воскресения Христова на Крови (Спас на Крови), Собор во имя Первоверховных Апостолов Петра и Павла (Петропавловский собор), – должны закрепить на праве оперативного управления за государственными музеями. Между тем в РПЦ идею проведения референдума по поводу передачи Исаакия назвали «правовым нонсенсом» и сочли контрпродуктивной. Комитет по законодательству заксобрания Санкт-Петербурга, в свою очередь, дал рекомендацию городскому парламенту не выносить судьбу Исаакиевского собора на референдум.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

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