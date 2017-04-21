Парламенту Петербурга рекомендовали отклонить референдум по Исаакию

Публикации за 21.04.17

Комитет по законодательству заксобрания Санкт-Петербурга дал рекомендацию городскому парламенту не выносить судьбу Исаакиевского собора на референдум. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата заксобрания, одного из инициаторов референдума Бориса Вишневского.

Как пояснил глава комитета по законодательству Денис Четырбок, юридическое управление ЗАКСа посчитало формулировки инициаторов плебисцита не соответствующими российским законам по нескольким критериям, передает «Интерфакс». В заключении отмечается, что из вопроса нельзя понять, о каких государственных музеях идет речь, а формулировка «при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний» не закреплена в действующем законодательстве, что порождает неопределенность.

Глава фракции «Единая Россия» в городском парламенте Александр Тетердинко заявил, что партия не поддержит регистрацию инициативной группы референдума. По его мнению, это вопрос юридический, а не политический. Он счел проведение голосования невозможным, так как на референдум субъекта России нельзя выносить вопросы об «исполнении либо неисполнении федерального закона».

Впрочем, несмотря на отрицательное заключение юридического управления, комитет внес в повестку пленарного заседания палаты вопрос о регистрации инициативной группы референдума.

Напомним, ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга в начале 2017 года решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса – его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

28 марта избирком Петербурга зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о судьбе Исаакия. Авторы инициативы хотят узнать мнение петербуржцев, согласны ли они, что памятники истории и культуры федерального значения – Собор Преподобного Исаакия Далматского (Исаакиевский собор), Собор Воскресения Христова на Крови (Спас на Крови), Собор во имя Первоверховных Апостолов Петра и Павла (Петропавловский собор), – должны закрепить на праве оперативного управления за государственными музеями.

Между тем в РПЦ идею проведения референдума по поводу передачи Исаакия назвали «правовым нонсенсом» и сочли контрпродуктивной.

Ранее директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров высказывал мнение, что после передачи собора РПЦ музей прекратит свое существование: «Его либо разукрупнят, либо превратят в три филиала».

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

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