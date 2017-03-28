Избирком Петербурга согласился на референдум о статусе Исаакия

Публикации за 28.03.17

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга подготовила проект решения о проведении референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви (РПЦ). Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на копию документа. Голосование за утверждение решения должно состояться сегодня, 28 марта на заседании комиссии.

«Представленное в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума и приложенные к нему документы соответствует требованиям Федерального закона и Закона Санкт-Петербурга», – говорится в проекте решения. После утверждения решения документы предложено направить в Законодательное собрание города.

Как писал «Новый День», инициатива о проведении референдума по вопросу передачи Исаакия в ведение РПЦ принадлежит группе граждан, в которую вошли оппозиционные депутаты, градозащитники и представители общественных организаций. Они настаивают на том, что граждане должны ответить, согласны ли «с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: Собора Преподобного Исаакия Далматского (Исаакиевский собор), Собора Воскресения Христова на Крови (Спас на Крови), Собора во имя Первоверховных Апостолов Петра и Павла (Петропавловский собор), должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?».

Напомним, в середине марта избирком Санкт-Петербурга отклонил заявку на проведение референдума. Отказ последовал по формальным причинам. «Представленное ходатайство не соответствует требованиям закона. Сквозной нумерации страницы не имеют, не прошиты, скреплены степлером», – сказала заместитель председателя комиссии Надежда Лебедева.

На данный момент в ЗакСе находятся также документы по проведению референдума о наименовании моста именем Ахмата Кадырова в Красносельском районе. Отметим, с 1991 года в Санкт-Петербурге не состоялось ни одного референдума. После согласования разрешения на проведение референдума в горизбиркоме и Законодательном собрании города инициативная группа должна собрать подписи в поддержку самой идеи проведения плебисцита. В пользу необходимости проведения референдума должны высказаться не менее 2% избирателей (75 тыс. человек). На этот процесс отводится месяц. Если все сложится удачно, то будет назначен день референдума.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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