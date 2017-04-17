Комитет заксобрания Петербурга рассмотрит вопрос о референдуме по Исаакию

Публикации за 17.04.17

Комитет по законодательству заксобрания Санкт-Петербурга 21 апреля рассмотрит вопрос о проведении референдума о судьбе Исаакиевского собора. Об этом сообщил депутат городского парламента Максим Резник.

«Исходя из этого, 26 апреля вопрос о референдуме, по положительному прогнозу, может быть включен в повестку дня заседания городского парламента», – цитирует Резника РИА «Новости». Депутат подчеркнул, что если законодательное собрание откажется рассматривать вопрос о референдуме, то его инициаторы обратятся в суд.

Напомним, ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга в начале 2017 года решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса – его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

28 марта избирком Петербурга зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о судьбе Исаакия. Авторы инициативы хотят узнать мнение петербуржцев, согласны ли они, что памятники истории и культуры федерального значения – Собора Преподобного Исаакия Далматского (Исаакиевский собор), Собора Воскресения Христова на Крови (Спас на Крови), Собора во имя Первоверховных Апостолов Петра и Павла (Петропавловский собор), – должны закрепить на праве оперативного управления за государственными музеями.

Между тем в РПЦ идею проведения референдума по поводу передачи Исаакия назвали «правовым нонсенсом» и сочли контрпродуктивной.

Ранее директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров высказывал мнение, что после передачи собора РПЦ музей прекратит свое существование: «Его либо разукрупнят, либо превратят в три филиала».

В конце марта коллектив музея «Исаакиевский собор» обратился с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором просит приостановить действие федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», который позволяет правительству Санкт-Петербурга передать храм в пользование РПЦ. Результатом этого решения будет «фактическая ликвидация всего музейного комплекса», указывают музейщики. Обращение подписали все 322 работника музея. Авторы письма подчеркнули, что обращаются к Путину не только как к гаранту закона, «но и как к коренному ленинградцу, знающему наш общий город изнутри».

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 17.04.17

Под Мурманском женщина объявила голодовку из-за двойной платы за отопление. / Жители России опасаются новых терактов. Более трети не верят, что спецслужбы смогут их защитить. / Счетная палата констатировала провал программы «Жилье для российской семьи»: выполнена лишь на 3,3%. «Не востребована участниками рынка», – оправдались в АИЖК. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»