Избирком отклонил заявку на референдум о передаче Исаакия РПЦ / А суд ускорил рассмотрение дела на месяц с лишним

Публикации за 15.03.17

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга отклонила заявку на проведение референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви (РПЦ).

Как оказалось, отказ последовал по формальным причинам, передает «Интерфакс». «Представленное ходатайство не соответствует требованиям закона. Сквозной нумерации страницы не имеют, не прошиты, скреплены степлером», – сказала заместитель председателя комиссии Надежда Лебедева, добавив, что подписи членов инициативной группы представлены на отдельном листе, что также не соответствует требованиям закона. По ее словам, ходатайство было подано на четырех листах машинописным текстом.

Инициативная группа заявила, что намерена исправить допущенные ошибки и подать заявку на проведение референдума вновь. «Мы готовы подавать заявки в ежедневном режиме, если это потребуется. Мы уверены, что в скором времени нас зарегистрируют, и дальше мы будем отстаивать свои права в Заксобрании», – приводит «Лайф» слова одного из авторов инициативы, депутата городского парламента Максима Резника.

Граждане хотят провести референдум по вопросу принадлежности Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спаса на крови. В инициативную группу вошли 22 человека: шесть депутатов заксобрания Петербурга от «Яблока», «Справедливой России» и «Партии роста», представители Санкт-Петербургского союза ученых, Российского союза работников культуры и градозащитники.

Они хотят узнать у горожан: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?".

По мнению авторов инициативы, все три собора должны остаться частью государственных музеев и не передаваться религиозным организациям при условии проведения в них церковных служб.

Стоит отметить, что Смольнинский суд Санкт-Петербурга резко ускорил рассмотрение дела о передаче Исаакия РПЦ. Процесс, ранее отложенный до 17 апреля, возобновится сегодня, 15 марта. Один из истцов, профессиональный юрист Сергей Бакешин рассказал, что 14 марта, в 15:38 получил по электронной почте повестку, из которой следует, что заседание состоится 15 марта, в 12:30, передает «Фонтанка».

Председательствует в процессе зампред Смольнинского суда Татьяна Матусяк. 13 марта, она привлекла к делу в качестве заинтересованных лиц губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, РПЦ, Минкульт, комитет культуры Петербурга, ГМЗ «Исаакиевский собор». Напомним, истцы оспаривают распоряжение комитета имущественных отношений (КИО) № 160-р от 30 декабря 2016 года, которым утвержден план мероприятий по передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Примечательно, что процедуру передачи инициировал Полтавченко, а сам комитет как уполномоченный орган никакого заявления от РПЦ, предусмотренного федеральным законодательством, не получал.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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