Суд готов прекратить дело о передаче Исаакия РПЦ / Даже не начав его рассматривать

Публикации за 15.03.17

Смольнинский суд Санкт-Петербурга изъявил желание прекратить дело о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви, даже не начав его слушать. Как передает «Фонтанка», зампред суда, рассматривающая данное дело, Татьяна Матусяк своей решимостью огорошила истцов.

Как пишет издание, сегодня, 15 марта, судья в срочном порядке вызвала участников процесса. Из четырех истцов пришли трое (депутат Вишневский находится в заксобрании и не смог приехать), но это не помешало судье начать заседание, хотя парламентарий просил не слушать дело в его отсутствие.

Матусяк откровенно заявила, что, по ее мнению, дело надо прекращать. Она сослалась на определение городского суда, который оставил в силе решение Василеостровского суда об отказе в иске. Он подавался ранее и содержал значительно меньше оснований, по которым действия Смольного, по мнению истцов, должны быть приняты.

Истец Сергей Бакешин пытался донести до судьи Матусяк мысль, что нынешний иск не имеет никакого отношения к делу, которое рассматривали Василеостровский и городской суды, и вообще, решения других инстанций не могут иметь преюдициальное значение для иска, поданного по иным основаниям.

В суд также пришел директор ГМЗ «Исаакиевский собор» Николай Буров. Он заявил свою заинтересованность в рассмотрении судьей Матусяк данного иска и попросил неделю для изучения материалов дела. В свою очередь Матусяк огорошила и директора, сообщив, что прежде всего, необходимо решить, нужно ли вообще рассматривать по существу это дело, и с большим нежеланием отложила дело, дав сторонам время ознакомиться с определением городского суда на решение Василеостровского до 13:00 четверга, 16 марта.

Как ранее писал «Новый День», вчера, 14 марта, избирком Петербурга отклонил заявку на проведение референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви (РПЦ). Отказ последовал по формальным причинам. Инициативная группа заявила, что намерена исправить допущенные ошибки и подать заявку на проведение референдума вновь. «Мы готовы подавать заявки в ежедневном режиме, если это потребуется. Мы уверены, что в скором времени нас зарегистрируют, и дальше мы будем отстаивать свои права в Заксобрании», – приводит «Лайф» слова одного из авторов инициативы, депутата городского парламента Максима Резника.

Инициативная группа предлагает узнать у горожан: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?".

По мнению авторов инициативы, все три собора должны остаться частью государственных музеев и не передаваться религиозным организациям при условии проведения в них церковных служб.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 15.03.17

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