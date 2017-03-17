Суд Петербурга не стал принимать новый иск о передаче Исаакия РПЦ

Публикации за 17.03.17

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказался принять к рассмотрению новый иск по вопросу законности передачи Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви (РПЦ), сообщили в пресс-службе горсуда.

«Суд вынес определение об отказе в приеме административного искового заявления», – цитирует «Росбалт» слова работника суда. Исковое заявление было подано за подписями 30 истцов. Ответчиком в карточке дела на сайте Смольнинского райсуда указан комитет имущественных отношений Петербурга, заинтересованным лицом – губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

Как писал «Новый День», вчера, 16 марта, Смольнинский районный суд прекратил производство по другому коллективному иску противников передачи Исаакия в ведение РПЦ. По мнению судьи Татьяны Матусяк, оспариваемое распоряжение комитета имущественных отношений города о подготовке передачи собора церкви «не порождает юридических последствий и не нарушает прав и законных интересов истцов».

Аналогичное решение ранее вынес Василеостровский районный суд города. Напомним, в январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Отмечалось, что собор при этом сохранит свою музейную функцию. Ранее Смольный отвечал отказом на аналогичные просьбы церкви. Решение властей Северной столицы вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В городе прошли акции как противников, так и сторонников передачи Исаакия РПЦ.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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