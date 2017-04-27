«Это не вопрос президента» / В Кремле отрицают причастность к передаче Исаакия РПЦ

Публикации за 27.04.17

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал несоответствующей действительности информацию СМИ о договоренности между патриархом Кириллом и президентом Владимиром Путиным о передаче Исаакиевского собора РПЦ.

По словам представителя Кремля, этот вопрос «не входит в прерогативу президента» (цитата по РИА «Новости»). Песков напомним, что в Кремле «неоднократно подчеркивали, что это (решение судьбы Исаакия – прим. ред.) является задачей городских властей». «Поэтому согласовывать какие-то варианты, связанные с передачей тех или иных объектов РПЦ в городе Санкт-Петербурге президент не мог», – заключил он.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что вопрос передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви решился положительно только после того, как к нему подключился патриарх Кирилл. По данным издания, глава РПЦ согласовал передачу храма церкви лично с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга в начале 2017 года решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса – его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

28 марта избирком Петербурга зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о судьбе Исаакия. Авторы инициативы хотят узнать мнение петербуржцев, согласны ли они, что памятники истории и культуры федерального значения – Собор Преподобного Исаакия Далматского (Исаакиевский собор), Собор Воскресения Христова на Крови (Спас на Крови), Собор во имя Первоверховных Апостолов Петра и Павла (Петропавловский собор), – должны закрепить на праве оперативного управления за государственными музеями. Между тем в РПЦ идею проведения референдума назвали «правовым нонсенсом» и сочли контрпродуктивной. Комитет по законодательству заксобрания Санкт-Петербурга, в свою очередь, дал рекомендацию городскому парламенту не выносить судьбу Исаакиевского собора на референдум.

Накануне заксобрание Петербурга отказалось рассматривать вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору. Вместо этого парламентарии заслушали ежегодный отчет губернатора Полтавченко. Тему Исаакиевского собора он в своей речи проигнорировал, не подняли ее и депутаты.

Москва, Светлана Петрова

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