Путин: Исаакий построен как собор, а не как музей

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии», отвечая на вопрос о передаче Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви (РПЦ), отметил, что изначально собор был построен как храм, а не как музей.

«Исаакиевский собор был построен как храм, был построен как церковь, а не музей. Он был построен для того, чтобы люди там молились. У нас есть закон о передаче религиозных зданий религиозных организациям. У нас также есть законы, которые запрещает передавать в другие руки то, что является памятником архитектуры и находится под защитой ЮНЕСКО», – ответил президент, добавив, что примеры решения подобных проблем в мире уже есть. «В том же Ватикане, в Соборе Святого Петра», – напомнил он.

Впрочем, глава государства также подчеркнул, что музейная функция собора должна сохраниться. Кроме того, Владимир Путин призвал деполитизировать решение о передаче Исаакия в ведение РПЦ, а также с уважением относиться к чувствам верующих.

Как писал «Новый День», о передаче Исаакиевского собора заговорили после того, как губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января 2017 года сообщил о решении передать здания Исаакиевского собора в пользование РПЦ. После этого горожане разделились на два лагеря: представители первого устраивают митинги и шествия в защиту Петербурга, второго – участвуют в крестных ходах вокруг Исаакия.

28 марта Горизбирком принял решение о проведении референдума о передаче Исаакия. Теперь документ должны рассмотреть в Законодательном собрании, а инициаторы – собрать 75 тысяч подписей петербуржцев. Вопрос уже неоднократно снимался с повестки заседания. По мнению наблюдателей, правящее большинство в городском парламенте откровенно волокитит данную тему.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 15.06.17

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