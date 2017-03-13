Губернатора Петербурга вызвали в суд по делу о передаче Исаакия РПЦ

Публикации за 13.03.17

Правовых оснований для передачи Исаакиевского собора РЦП нет. Этот факт признал в суде комитет имущественных отношений (КИО) администрации Петербурга. Губернатор города Георгий Полтавченко привлечен к делу в качестве заинтересованного лица и вызван в суд, сообщает «Фонтанка».

Сегодня зампредседателя Смольнинского суда Татьяна Матусяк начала рассматривать иск четырех петербуржцев, в том числе депутата ЗакСа Бориса Вишневского и профессионального юриста Сергея Бакешина, о признании незаконным распоряжения КИО о возможности изъятия Исаакиевского собора из оперативного управления ГМЗ «Исаакиевский собор», заключении договора о передаче храма РПЦ в безвозмездное бессрочное пользование, а также музейных коллекций и предметов.

Представительница КИО в начале процесса уточнила, что подписанное в декабре 2016 года распоряжение совсем не означает, что собор будет передан церкви. Данное распоряжение, по ее словам, нужно рассматривать как некий «план мероприятий». Тогда судья уточнила: «То есть никаких правовых последствий оно не несет?». На это чиновница ответила: «Да. И в том числе потому, что заявления либо обращения от религиозной организации в комитет не поступало».

По федеральному законодательству, для процедуры передачи какого-либо объекта религиозной организации необходимо ее заявление, которое подлежит официальному опубликованию.

Представитель КИО уточнила, что обращение РПЦ все же было, но не в адрес комитета, а на имя губернатора Полтавченко. Именно на основании этого обращения и началась процедура подготовки к передаче собора церкви. Депутат Вишневский подчеркнул, что ФЗ не предусматривает такую формулировку – поэтому распоряжение не является законным.

КИО пообещал представить копии письменных обращений РПЦ. Полтавченко привлечен в качестве заинтересованного лица, а также – Московский патриархат, Минкульт, комитет культуры Петербурга, ГМЗ «Исаакиевский собор». Процесс отложен до 17 апреля, чтобы стороны ознакомились с материалами дела.

Напомним, 10 января Петербург «взорвало» сообщением о том, что губернатор Георгий Полтавченко, вопреки решению городских властей от 2015 года, решил передать Исаакиевский собор в ведение РПЦ. Решение градоначальника вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию в обществе. Скандалы вокруг судьбы Исаакия продолжаются и конца им не видно. В суды были поданы несколько исков. В горизбирком поданы документы о референдуме, посвященном судьбе Исаакия, Петропавловского собора и Спаса-на-Крови.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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