В избирком Петербурга подали заявку на референдум о судьбе Исаакия

Публикации за 28.02.17

В городскую избирательную комиссию Петербурга подана заявка на проведение референдума по вопросу принадлежности Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спаса-на-Крови. В инициативную группу авторов заявки вошли 22 человека, в том числе шесть депутатов ЗакСа, представители Санкт-Петербургского союза ученых, Российского союза работников культуры, градозащитники.

Как сообщает «Интерфакс», на референдум предложено вынести следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас-на-Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?».

После того, как документы в течение двух недель будут рассмотрены в горизбиркоме, наступит очередь Законодательного собрания. Также инициативной группе в течение месяца необходимо будет собрать в свою поддержку 80 тысяч подписей петербуржцев, отмечает «Фонтанка».

Авторы инициативы убеждены: все три собора должны остаться частью государственных музеев и не передаваться религиозным организациям при условии проведения в них церковных служб.

Напомним, 10 января Петербург «взорвало» сообщением о том, что губернатор Георгий Полтавченко, вопреки решению городских властей от 2015 года, решил передать Исаакиевский собор в ведение РПЦ. Решение градоначальника вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию в обществе, скандалы вокруг судьбы Исаакия продолжаются и конца им не видно.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 28.02.17

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