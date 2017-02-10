Ректор университета профсоюзов: «Настоящие враги православия – его «друзья» / «С какого перепугу ректоры влезли в скандал вокруг Исаакиевского собора?»

Публикации за 10.02.17

Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий эмоционально прокомментировал письмо ряда коллег за скорейшую передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ. В своем фейсбуке он признается, что ему от всего случившегося «было нехорошо». «Весь день отвечал на вопрос: «С какого перепугу ректоры влезли в скандал вокруг Исаакиевского собора?», – пишет Запесоцкий. Он поясняет, что «будучи ответственным в Совете ректоров СПб за связи с общественностью, сливал воду, как мог».

«Потому как Совет ректоров был не при чем. (Несколько ректоров в качестве простых граждан подписали требование немедленно передать собор церкви. Глупость полная, потому, что даже технически сделать это быстро невозможно.) Полагаю, дело было примерно так, – представляет Запесоцкий свою версию. – Великий представитель петербургской интеллигенции Василий Николаевич Кичеджи (бывший вице-губернатор Петербурга – прим. ред.), он же – крупнейший художник и скульптор современности, руководящий соответствующим вузом (сейчас – ректор Академии Штиглица, бывшее Мухинское училище – прим. ред.), внезапно озадачил в городской думе группу ректоров, не понимающих до конца, на что пришли. И куда попали. А попали крепко. Вроде как звали ректоров в Законодательное собрание города на прием по случаю дня науки. В ходе приема (соответствующих случаю продуктов) потерявшим бдительность руководителям вузов ловкие люди и подсунули письмецо… Некоторые подписали!».

«Судя по общественной реакции, настоящие враги православия – его «друзья». Из тех, кто о своей любви к РПЦ громче всех кричит. Вроде Василия Николаевича. Эти люди как бы не замечают, с каким интересом за их выходками наблюдают мусульмане, иудеи и другие уважаемые члены нашего общества. Такое впечатление, что дальнейшее развитие событий вообще «друзей» православия не волнует», – подчеркивает Запесоцкий.

Он прогнозирует: «Нетрудно предположить, какой бум запросов от различных религиозных конфессий ждет Российское государство в ближайшее время. Кому и что попросят вернуть, где и что захотят построить».

В постскриптуме Запесоцкий добавляет: «А что, если коллектив музея «Исаакиевский собор» во имя восстановления исторической справедливости потребует вернуть Мариинский дворец первоначальным владельцам? Царская семья-то жива. Наследников масса. Куда переедет Законодательное собрание Санкт-Петербурга?».

Напомним, письмо о скорейшей передаче Исаакия РПЦ (срок – к Пасхе этого года) в начале недели подписали ректоры ряда вузов Петербурга. Письмо вызвало неоднозначную реакцию.

в начале января стало известно, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко после встречи с патриархом Кириллом решил передать в ведение РПЦ Исаакиевский собор, чего церковь добивалась уже давно. Решение градоначальника вызвало, мягко говоря, неодобрительную реакцию как в городе, так и по всей стране. Оппозиционные парламентарии городского ЗакСа пообещали, что как только официальные документы о передаче собора церкви появятся, решение будет обжаловано в суде – и действительно подали иск, но суд его не принял. Также власти Петербурга запретили активистам митинг против передачи собора.

Противниками передачи Исаакия в ведение Церкви выступили Союз музеев и Санкт-Петербургский союз ученых. В открытом письме Союза ученых они призывают «не бросаться из крайности в крайность»: «В годы тоталитаризма храмы уничтожали, сейчас стали передавать церкви давно ставшие музеями соборы.

Президент Союза музеев России и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский также попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Санкт-Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора. Это «позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение», – говорится в открытом письме Пиотровского патриарху. Впрочем, представители РПЦ сразу же «мудро» ответили Пиотровскому, посоветовав ему «заниматься Эрмитажем».

В комитете по культуре Госдумы будут проведены специальные слушания о судьбе Исаакия. Глава комитета режиссер Станислав Говорухин уже заявил, что сомневается в целесообразности передачи РПЦ собора-музея.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 09.02.17

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