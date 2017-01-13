Союз музеев России о передаче Исаакия РПЦ: «Ради чего уничтожается музей?» / «В том, что уничтожается, – сомнений нет»

Публикации за 13.01.17

Союз музейных работников Петербурга и Ленинградской области, комментируя передачу Исаакиевского собора в руки РПЦ, задает вопрос: «Ради чего уничтожается музей?».

«В том, что уничтожается, – сомнений нет, так как работа любого музея – это работа его коллектива, а понятно, что далеко не все сотрудники государственного учреждения культуры готовы стать работниками религиозной организации», – подчеркивается в заявлении, размещенном на сайте Союза музеев России.

Музейщики напоминают: за прошлый год в Исаакиевском соборе было проведено 640 богослужений, то есть почти каждый день проходили 2 богослужения, при этом прихожане на службы заходят в собор бесплатно. «Благодаря прекрасно организованной системе контроля в музее можно точно сказать, что на одну службу в среднем приходит менее 30 человек, а общее количество верующих, пришедших на службы, составляет менее одного процента от всех посетителей собора», – отмечается в заявлении.

Музейщики указывают: казалось, что за последние весьма непростые годы взаимодействия Русской православной церкви и музеев наконец-то появился и уже накоплен определённый опыт не противостояния, а компромиссов. Одним из лучших примеров этого музейное сообщество всегда считало именно Исаакиевский собор. В 2005 году было подписано «Соглашение между Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор» и Санкт-Петербургской епархией о совместной деятельности на территории объектов музейного комплекса», позволившее развиваться обоим направлениям деятельности, связанным с этим памятником ЮНЕСКО.

«Блестящий музей – другое определение этому музею подобрать трудно! Один из самых посещаемых в стране (в прошлом году весь музейный комплекс посетили 3 847 000 человек, в том числе в Исаакиевском соборе побывали 2 382 000 человек); организация работы с туроператорами и посетителями находится на высочайшем уровне. Это уникальный музей, который не только не получает ни копейки из бюджета на текущие расходы, но и все работы по реставрации выполняет за счёт своих доходов. В прошлом году общие доходы музея составили 783 млн рублей, из них более 100 млн рублей было потрачено на реставрацию, 100 млн рублей было выплачено налогов в бюджет. Остальные средства были направлены на содержание соборов музейного комплекса. Исаакиевский собор – музей, постоянно улучшающийся, им, например, проделана огромная работа по приспособлению музея для посетителей с ограниченными возможностями», – говорится в заявлении.

«Уже достаточно давно музейное сообщество говорит о необходимости введения временного моратория на передачу имущества церкви, причём имелось в виду не появление нового закона, а моральный мораторий, потому что есть ситуации, где договоренности на какой-то определенный момент важнее правового статуса, и нам казалось, что мы близки к цивилизованным договорённостям и дальнейшей совместной работе», – пишут музейщики.

Они напоминают и о словах патриарха Кирилла о том, что «музей воспитывает, возвышая душу человека, и в этом Церковь и музеи близки друг другу. Мы сохраняем традицию, мы сохраняем нравственную парадигму человечества, но нравственность и эстетику оторвать практически невозможно, а если они отрываются друг от друга, то в оставшемся нет либо нравственности, либо эстетики» (цитата по сайту патриархии).

«В условиях отсутствия в городе полноценного Музея обороны и блокады Ленинграда мы воспринимаем Исаакиевский собор с постоянно действующей выставкой «Чтобы помнили…» как памятник подвигу музейщиков нашего города», – подчеркивается в заявлении.

«Несмотря на последние события, музейное сообщество Санкт-Петербурга и Ленинградской области надеется на то, что как администрация Санкт-Петербурга, так и Русская православная церковь найдут возможности для того, чтобы не заводить ситуацию в тупик», – пишут музейщики.

Напомним, в начале недели власти Петербурга «обрадовали» новостью о том, что после личной встречи городничего Георгия Полтавченко с патриархом Кириллом Исаакиевский собор решено передать РПЦ. Новость вызвала, мягко говоря, неоднозначную реакцию в обществе, а депутаты-оппозиционеры городского ЗакСа пообещали немедленно при появлении официальных бумаг о передаче собора опротестовать данное решение в суде, а также все-таки попытаться провести общегородской референдум о судьбе Исаакия. Впрочем, крайне маловероятно, что эти действия хоть что-то изменят. Добавим, что сейчас в музее «Исаакиевский собор» работает около 400 человек. РПЦ уже объявила, что оставит там не более 40 сотрудников.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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