Говорухин против передачи Исаакия РПЦ / «Тяжело комментировать»

Публикации за 12.01.17

Глава комитета Госдумы по культуре, известный режиссер Станислав Говорухин выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

«Я против такой инициативы. Если бы там не было служб, это одно дело. Но службы и так ведутся, не думаю, что необходимы какие-то другие меры», – подчеркнул Говорухин. При этом, отмечает «Интерфакс», режиссер добавил, что не знает никаких подробностей о передаче Исаакия, поэтому ему «тяжело комментировать».

В начале недели стало известно, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко договорился с патриархом Кириллом о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. При этом обещано, что собора сохранит музейную функцию.В среду в пресс-службе министерства культуры РФ отметили, что сохранение музейных функций Исаакиевского собора при передаче РПЦ возможно лишь теоретически, поскольку совместное использование музея и действующего храма сопряжено с целым рядом сложностей, в том числе кардинальным различием предметов реализации музейных и религиозных функций.

Директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров заявил, что передача собора Церкви приведет к уничтожению музея в его нынешнем виде. Основной проблемой Буров назвал «человеческую проблему»: что будет с трудовым коллективом музея, это почти 400 человек.

Депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский пообещал, что передача Исаакия РПЦ будет обжалована в суде сразу, как только власти Петербурга примут соответствующее официальное решение. По словам Вишневского, парламентарии, недовольные решением властей, планируют через суд препятствовать фактической передаче храма и уже собирают протестные акции.

Слухи о том, что церковники настаивают на передаче им Исаакия появились еще в конце прошлого года, тогда же появилась и информация о том, что вопрос намерен решить лично патриарх, а губернатор северной столицы готов передать собор, если просьба будет исходить от патриарха. В итоге была проведена встреча Полтавченко и патриарха Кирилла, на которой и было достигнуто некое соглашение о передаче собора. Ориентировочный срок – 2019 год, но процесс будет запущен уже в наступившем году.

Ранее директор государственного музея «Исаакиевский собор» Николай Буров говорил, что ежегодно в Исаакиевском соборе проходит по 600 богослужений, и музей не препятствует Церкви отправлять обряды, несмотря на все сложности. «У нас нет войны с Церковью», – подчеркивал Буров. Он также указывал, что за 2015 год знаменитый на весь мир храм-памятник посетили около 36 тыс. верующих, а число «обычных» туристов за это же время составило 3,687 млн человек.

Исаакиевский собор используется как храм и музей уже более 20 лет. Соглашение о совместной деятельности на территории объектов музейного комплекса было подписано между музеем и Санкт-Петербургской епархией Русской Православной Церкви в 2005 году, через 15 лет после восстановления богослужений в Исаакиевском соборе, прервавшихся в 1928 году. В последние месяцы, как сообщили в приходе собора, службы в храме совершаются каждый день, утром и вечером. В Рождество 2016 года впервые за 88 лет прошел крестный ход.

Ежегодный бюджет ГМП «Исаакиевский собор» составляет около 750 млн рублей, в основном это собственные средства музея. Буров особо подчеркивал: «Мы полностью формируем бюджет за счет средств от своей уставной деятельности, и в этом наша уникальность. Мы один из немногих крупных музеев России, который живет без федерального финансирования. При этом мы уже шесть лет не изменяем цены на билеты». Буров также отмечал, что в случае передачи Исаакия РПЦ расходы на его содержания лягут на бюджет.

Исаакиевский собор стал музеем в 1928 году, когда в нем открыли выставку, посвященную истории строительства здания. С 1931 года его преобразовали в Государственный антирелигиозный музей. С 1937 года собор получил статус памятника, а музей стал историко-художественным. В годы блокады Ленинграда в подвалах Исаакиевского собора хранились экспонаты музеев города и пригородов – Петродворца, Павловска, Пушкина и Гатчины. В годы войны собор пострадал от бомбежек и артобстрелов, на нескольких колоннах следы от осколков видны и в наши дни. Послевоенная реставрация продолжалась с 1945 по 1963 год. Для посетителей музей открылся в декабре 1948 года.

В январе 1963 года музей-памятник «Исаакиевский собор» стал филиалом Государственного музея истории Ленинграда, а спустя год стал самостоятельным музеем, в который с 1971 года входит Спас-на-Крови, а с 1984 года – Сампсониевский собор. В 2005 году было подписано Соглашение между музеем и Санкт-Петербургской Епархией о совместной деятельности на территории объектов музейного комплекса. Богослужения в Исаакиевском соборе были восстановлены в 1990 году. Здание собора находится в собственности Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Летом прошлого года Санкт-Петербургская епархия Русской Православной церкви обратилась к правительству города с просьбой передать ей Исаакиевский собор. Однако городские власти приняли решение оставить храм в оперативном управлении СПБ ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» и продолжить существующую более 20 лет практику совместного использования храма музеем и церковью. 21 марта 2016 года группа православных активистов заявила о намерении добиться передачи собора церкви через суд, впрочем, их иск не был принят к рассмотрению из-за нарушений в его подаче.

Москва, Полина Николаева

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