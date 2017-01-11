Буров: Передача Исаакия Церкви приведет к уничтожению музея / Оппозиционные депутаты ЗакСа попытаются через суд «отбить» собор у РПЦ

Публикации за 11.01.17

Передача Исаакиевского собора в руки РПЦ приведет к уничтожению музея в его нынешнем виде. Об этом заявил директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров.

«Это моя проблема, – добавил он в интервью БФМ. – Проблем для горожан я вижу чуть меньше. Как для музейщика для меня проблема заключается в сохранности здания и продолжении реставрационных работ, которые никогда не закончатся. Такие здания не выходят из реставрации, это бесконечный процесс».

Отдельно Буров указал и на важную «человеческую проблему»: что делать с теми людьми, которые трудились в музее. «Кроме 393 сотрудников есть еще 142 несовершеннолетних ребенка в семьях моих сотрудников, это меня беспокоит больше всего. Все остальное меня не беспокоит, потому что как высился этот замечательный собор, так он и будет стоять над городом в любом качестве», – подчеркнул Буров. Он отметил, что не хочет «нагнетать страсти», поскольку сам себя причисляет «к людям верующим».

В интервью «Фонтанке» Буров признался, что уже «выдохся» за пять лет дискуссий о передаче Исаакия РПЦ. Но все же он еще сохраняет надежду, что нынешний статус собора удастся сохранить: «Когда человек еще не совсем закрыл глаза и простился с этим миром, у него все равно остаются надежды на жизнь. Я сохраняю надежду до последнего своего шага». Тем не менее все вопросы, касающиеся финансирования Исаакия и его дальнейшей работы Буров посоветовал адресовать к «новому владельцу».

Депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский пообещал, что передача Исаакия РПЦ будет обжалована в суде сразу, как только власти Петербурга примут соответствующее официальное решение. По словам Вишневского, парламентарии, недовольные решением властей, планируют через суд препятствовать фактической передаче храма и уже собирают протестные акции.

Депутат подчеркнул: «Основная опасность заключается в том, что, во-первых, будет разрушена работа музея, а во-вторых, поскольку вход в храм платным быть не может, то памятник лишится подавляющей части тех доходов, которые он сейчас получает. Если завтра собор передать, то послезавтра губернатор Полтавченко придет к нам, к депутатам, в Законодательное собрание и скажет: дайте денег, потому что это федеральный памятник».

По словам депутата, «господа церковники забывают, что Исаакиевский собор – это памятник архитектуры федерального значения, всемирно известный объект наследия, его необходимо реставрировать, сохранять». Вишневский убежден, что Исаакиевский собор должен оставаться музеем, как сейчас.

«Никто не нарушает права верующих, никто не мешает им проводить службы. Если есть какие-то мелкие проблемы, значит, надо регулировать их путем соглашения между епархией и руководством музея, это очень просто решается. Нет ни малейшей необходимости в изменении статуса Исаакиевского собора, который строился на средства казны империи, то есть на средства и верующих, и неверующих, никогда не передавался РПЦ, всегда был в государственной собственности, не был обычным приходским храмом, и, на мой взгляд, изменять его статус как музея сейчас нет никаких оснований», – заключил депутат.

Сегодня стало известно, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на личной встрече с патриархом Кириллом договорился о передаче Исаакия церковникам. Никаких официальных бумаг пока не появилось. Министерство культуры РФ, ранее выступавшее за сохранение нынешнего статуса собора, хранит молчание.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 11.01.17

Константин Калачев: Россия не выучила страшный урок Октябрьской революции. / В Петербурге предъявили обвинение подозреваемому в убийстве человека в метро. / «Не собирайте себе сокровищ на земле». РПЦ таки выгрызла себе Исаакий. Вопрос с губернатором порешал лично патриарх. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»