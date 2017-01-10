РПЦ вновь требует Исаакий, и, похоже, его получит / «Экскурсии не могут быть значимее службы»

Публикации за 10.01.17

РПЦ вновь требует передать ей Исаакиевский собор, одну из основных достопримечательностей Петербурга. В Петербургской епархии заявили, что верующие чувствуют себя в соборе «изгоями».

Глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр Пелин в интервью «Интерфаксу» сказал: «Нам нужно быстренько с семи до девяти отслужить, а потом пошли потоком иностранцы, экскурсии. Потом опять быстренько отслужили – все, выметайтесь, и снова экскурсии, экскурсии, экскурсии. Ну так не делается, не так должно быть устроено. Экскурсии не могут быть важнее и значимее службы». Пелин отказался комментировать появившиеся в последние дни сообщения о том, что власти Петербурга изменили мнение и готовят решение о передаче Исаакия в руки РПЦ.

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на свои источники сообщала, что церковь продолжала настаивать на том, чтобы ей передали собор. В итоге была проведена встреча губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и патриарха Кирилла, на которой и было достигнуто некое соглашение о передаче собора. Ориентировочный срок – 2019 год, но процесс будет запущен уже в наступившем году. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет, а в Министерстве культуры РФ, вроде бы, по-прежнему считают, что статус Исаакия должен оставаться неизменным.

Ранее директор государственного музея «Исаакиевский собор» Николай Буров говорил, что ежегодно в Исаакиевском соборе проходит по 600 богослужений, и музей не препятствует Церкви отправлять обряды, несмотря на все сложности. «У нас нет войны с Церковью», – подчеркивал Буров. Он также указывал, что за 2015 год знаменитый на весь мир храм-памятник посетили около 36 тыс. верующих, а число «обычных» туристов за это же время составило 3,687 млн человек.

Исаакиевский собор используется как храм и музей уже более 20 лет. Соглашение о совместной деятельности на территории объектов музейного комплекса было подписано между музеем и Санкт-Петербургской епархией Русской Православной Церкви в 2005 году, через 15 лет после восстановления богослужений в Исаакиевском соборе, прервавшихся в 1928 году. В последние месяцы, как сообщили в приходе собора, службы в храме совершаются каждый день, утром и вечером. В Рождество 2016 года впервые за 88 лет прошел крестный ход.

Ежегодный бюджет ГМП «Исаакиевский собор» составляет около 750 млн рублей, в основном это собственные средства музея. Буров особо подчеркивал: «Мы полностью формируем бюджет за счет средств от своей уставной деятельности, и в этом наша уникальность. Мы один из немногих крупных музеев России, который живет без федерального финансирования. При этом мы уже шесть лет не изменяем цены на билеты». Буров также отмечал, что в случае передачи Исаакия РПЦ расходы на его содержания лягут на бюджет.

Исаакиевский собор стал музеем в 1928 году, когда в нем открыли выставку, посвященную истории строительства здания. С 1931 года его преобразовали в Государственный антирелигиозный музей. С 1937 года собор получил статус памятника, а музей стал историко-художественным. В годы блокады Ленинграда в подвалах Исаакиевского собора хранились экспонаты музеев города и пригородов – Петродворца, Павловска, Пушкина и Гатчины. В годы войны собор пострадал от бомбежек и артобстрелов, на нескольких колоннах следы от осколков видны и в наши дни. Послевоенная реставрация продолжалась с 1945 по 1963 год. Для посетителей музей открылся в декабре 1948 года.

В январе 1963 года музей-памятник «Исаакиевский собор» стал филиалом Государственного музея истории Ленинграда, а спустя год стал самостоятельным музеем, в который с 1971 года входит Спас-на-Крови, а с 1984 года – Сампсониевский собор. В 2005 году было подписано Соглашение между музеем и Санкт-Петербургской Епархией о совместной деятельности на территории объектов музейного комплекса. Богослужения в Исаакиевском соборе были восстановлены в 1990 году. Здание собора находится в собственности Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Летом прошлого года Санкт-Петербургская епархия Русской Православной церкви обратилась к правительству города с просьбой передать ей Исаакиевский собор. Однако городские власти приняли решение оставить храм в оперативном управлении СПБ ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» и продолжить существующую более 20 лет практику совместного использования храма музеем и церковью. 21 марта 2016 года группа православных активистов заявила о намерении добиться передачи собора церкви через суд, впрочем, их иск не был принят к рассмотрению из-за нарушений в его подаче.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 10.01.17

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