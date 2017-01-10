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Публикации за 10.01.17

РПЦ вновь требует Исаакий, и, похоже, его получит / «Экскурсии не могут быть значимее службы»

РПЦ вновь требует Исаакий, и, похоже, его получит «Экскурсии не могут быть значимее службы»

РПЦ вновь требует передать ей Исаакиевский собор, одну из основных достопримечательностей Петербурга. В Петербургской епархии заявили, что верующие чувствуют себя в соборе «изгоями».

Глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр Пелин в интервью «Интерфаксу» сказал: «Нам нужно быстренько с семи до девяти отслужить, а потом пошли потоком иностранцы, экскурсии. Потом опять быстренько отслужили – все, выметайтесь, и снова экскурсии, экскурсии, экскурсии. Ну так не делается, не так должно быть устроено. Экскурсии не могут быть важнее и значимее службы». Пелин отказался комментировать появившиеся в последние дни сообщения о том, что власти Петербурга изменили мнение и готовят решение о передаче Исаакия в руки РПЦ.

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на свои источники сообщала, что церковь продолжала настаивать на том, чтобы ей передали собор. В итоге была проведена встреча губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и патриарха Кирилла, на которой и было достигнуто некое соглашение о передаче собора. Ориентировочный срок – 2019 год, но процесс будет запущен уже в наступившем году. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет, а в Министерстве культуры РФ, вроде бы, по-прежнему считают, что статус Исаакия должен оставаться неизменным.

Ранее директор государственного музея «Исаакиевский собор» Николай Буров говорил, что ежегодно в Исаакиевском соборе проходит по 600 богослужений, и музей не препятствует Церкви отправлять обряды, несмотря на все сложности. «У нас нет войны с Церковью», – подчеркивал Буров. Он также указывал, что за 2015 год знаменитый на весь мир храм-памятник посетили около 36 тыс. верующих, а число «обычных» туристов за это же время составило 3,687 млн человек.

Исаакиевский собор используется как храм и музей уже более 20 лет. Соглашение о совместной деятельности на территории объектов музейного комплекса было подписано между музеем и Санкт-Петербургской епархией Русской Православной Церкви в 2005 году, через 15 лет после восстановления богослужений в Исаакиевском соборе, прервавшихся в 1928 году. В последние месяцы, как сообщили в приходе собора, службы в храме совершаются каждый день, утром и вечером. В Рождество 2016 года впервые за 88 лет прошел крестный ход.

Ежегодный бюджет ГМП «Исаакиевский собор» составляет около 750 млн рублей, в основном это собственные средства музея. Буров особо подчеркивал: «Мы полностью формируем бюджет за счет средств от своей уставной деятельности, и в этом наша уникальность. Мы один из немногих крупных музеев России, который живет без федерального финансирования. При этом мы уже шесть лет не изменяем цены на билеты». Буров также отмечал, что в случае передачи Исаакия РПЦ расходы на его содержания лягут на бюджет.

Исаакиевский собор стал музеем в 1928 году, когда в нем открыли выставку, посвященную истории строительства здания. С 1931 года его преобразовали в Государственный антирелигиозный музей. С 1937 года собор получил статус памятника, а музей стал историко-художественным. В годы блокады Ленинграда в подвалах Исаакиевского собора хранились экспонаты музеев города и пригородов – Петродворца, Павловска, Пушкина и Гатчины. В годы войны собор пострадал от бомбежек и артобстрелов, на нескольких колоннах следы от осколков видны и в наши дни. Послевоенная реставрация продолжалась с 1945 по 1963 год. Для посетителей музей открылся в декабре 1948 года.

В январе 1963 года музей-памятник «Исаакиевский собор» стал филиалом Государственного музея истории Ленинграда, а спустя год стал самостоятельным музеем, в который с 1971 года входит Спас-на-Крови, а с 1984 года – Сампсониевский собор. В 2005 году было подписано Соглашение между музеем и Санкт-Петербургской Епархией о совместной деятельности на территории объектов музейного комплекса. Богослужения в Исаакиевском соборе были восстановлены в 1990 году. Здание собора находится в собственности Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Летом прошлого года Санкт-Петербургская епархия Русской Православной церкви обратилась к правительству города с просьбой передать ей Исаакиевский собор. Однако городские власти приняли решение в оперативном управлении СПБ ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» и продолжить существующую более 20 лет практику совместного использования храма музеем и церковью. 21 марта 2016 года группа православных активистов заявила о намерении добиться передачи собора церкви через суд, впрочем, их иск не был принят к рассмотрению из-за нарушений в его подаче.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 10.01.17

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