«Не собирайте себе сокровищ на земле». РПЦ таки выгрызла себе Исаакий / Вопрос с губернатором порешал лично патриарх

Публикации за 11.01.17

Исаакиевский собор все-таки передадут Русской православной церкви. Эту новость сообщил накануне вечером пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов.

Поскольку собор находится под охраной ЮНЕСКО и в нем хранится большое количество музейных предметов, процесс передачи Исаакия в руки РПЦ будет длительным. Власти Петербурга заверяют, что по личной договоренности между губернатором Георгием Полтавченко и патриархом Кириллом Исаакиевский собор сохранит музейную функцию.

Директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров в интервью радиостанции «Говорит Москва» так прокомментировал ситуацию: «Очень жаль». Он добавил, что пока не владеет информацией «настолько, насколько должен владеть директор госучреждения». «Когда я получу бумагу, в которой это будет прописано за подписью либо губернатора, либо вице-губернатора, курирующего мою отрасль, либо председателя комитета по культуре, тогда я буду рассуждать предметно. Я знаю о таком намерении, но не знаю о том, что это подписано», – сказал Буров.

Как сообщает «Росбалт», депутат петербургского ЗакСа Максим Резник, неоднократно высказывавшийся против передачи Исаакия РПЦ, сегодня заявил, что лучше отправить Полтавченко в отставку, чем отнять у города собор. Глава петербургского отделения Transparency International Дмитрий Сухарев также предложил поднять вопрос отзыва губернатора. В соцсетях он пояснил: «Передача Исаакиевского собора РПЦ фактически означает следующее: 1. Собор остается в собственности Санкт-Петербурга, а значит, (город) будет нести затраты на ремонт и реставрацию собора. 2. Все сборы в соборе осуществляет РПЦ. Деньги остаются у них же. А вот платы за аренду не будет. В прошлом году Исаакиевский собор собрал 800 млн рублей, за счет которых, в частности, проводилась реставрация. Решение Полтавченко означает, что эти деньги город больше не получит. Их придется взять из городского бюджета. 800 млн рублей – это одна школа. Или детский сад».

Слухи о том, что церковники настаивают на передаче им Исаакия появились еще в конце прошлого года, тогда же появилась и информация о том, что вопрос намерен решить лично патриарх, а губернатор северной столицы готов передать собор, если просьба будет исходить от патриарха. В итоге была проведена встреча Полтавченко и патриарха Кирилла, на которой и было достигнуто некое соглашение о передаче собора. Ориентировочный срок – 2019 год, но процесс будет запущен уже в наступившем году.

Ранее директор государственного музея «Исаакиевский собор» Николай Буров говорил, что ежегодно в Исаакиевском соборе проходит по 600 богослужений, и музей не препятствует Церкви отправлять обряды, несмотря на все сложности. «У нас нет войны с Церковью», – подчеркивал Буров. Он также указывал, что за 2015 год знаменитый на весь мир храм-памятник посетили около 36 тыс. верующих, а число «обычных» туристов за это же время составило 3,687 млн человек.

Исаакиевский собор используется как храм и музей уже более 20 лет. Соглашение о совместной деятельности на территории объектов музейного комплекса было подписано между музеем и Санкт-Петербургской епархией Русской Православной Церкви в 2005 году, через 15 лет после восстановления богослужений в Исаакиевском соборе, прервавшихся в 1928 году. В последние месяцы, как сообщили в приходе собора, службы в храме совершаются каждый день, утром и вечером. В Рождество 2016 года впервые за 88 лет прошел крестный ход.

Ежегодный бюджет ГМП «Исаакиевский собор» составляет около 750 млн рублей, в основном это собственные средства музея. Буров особо подчеркивал: «Мы полностью формируем бюджет за счет средств от своей уставной деятельности, и в этом наша уникальность. Мы один из немногих крупных музеев России, который живет без федерального финансирования. При этом мы уже шесть лет не изменяем цены на билеты». Буров также отмечал, что в случае передачи Исаакия РПЦ расходы на его содержания лягут на бюджет.

Исаакиевский собор стал музеем в 1928 году, когда в нем открыли выставку, посвященную истории строительства здания. С 1931 года его преобразовали в Государственный антирелигиозный музей. С 1937 года собор получил статус памятника, а музей стал историко-художественным. В годы блокады Ленинграда в подвалах Исаакиевского собора хранились экспонаты музеев города и пригородов – Петродворца, Павловска, Пушкина и Гатчины. В годы войны собор пострадал от бомбежек и артобстрелов, на нескольких колоннах следы от осколков видны и в наши дни. Послевоенная реставрация продолжалась с 1945 по 1963 год. Для посетителей музей открылся в декабре 1948 года.

В январе 1963 года музей-памятник «Исаакиевский собор» стал филиалом Государственного музея истории Ленинграда, а спустя год стал самостоятельным музеем, в который с 1971 года входит Спас-на-Крови, а с 1984 года – Сампсониевский собор. В 2005 году было подписано Соглашение между музеем и Санкт-Петербургской Епархией о совместной деятельности на территории объектов музейного комплекса. Богослужения в Исаакиевском соборе были восстановлены в 1990 году. Здание собора находится в собственности Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Летом прошлого года Санкт-Петербургская епархия Русской Православной церкви обратилась к правительству города с просьбой передать ей Исаакиевский собор. Однако городские власти приняли решение оставить храм в оперативном управлении СПБ ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» и продолжить существующую более 20 лет практику совместного использования храма музеем и церковью. 21 марта 2016 года группа православных активистов заявила о намерении добиться передачи собора церкви через суд, впрочем, их иск не был принят к рассмотрению из-за нарушений в его подаче.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 11.01.17

Петербуржец выстрелил сожительнице в живот во время пьяной ссоры. / В Петербурге задержан столкнувший мужчину под поезд в метро. / РПЦ вновь требует Исаакий, и, похоже, его получит. «Экскурсии не могут быть значимее службы». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»