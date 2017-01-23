Мединский поведал об «облегчении» доступа в Исаакий после его передачи РПЦ

Публикации за 23.01.17

Исаакиевский собор после его передачи Русской православной церкви должен стать еще более доступным. С таким предсказанием выступил сегодня министр культуры России Владимир Мединский.

«Ключевым, на мой взгляд, условием, о чем я с представителями церкви говорил, является то, что после соответствующей полной передачи доступ граждан в Исаакиевский собор, причем включая и смотровые площадки и иные помещения собора, должен не только не уменьшиться – он должен увеличиться и облегчиться», – сказал Мединский.

По словам Мединского, передача Исаакия – очень «тонкий вопрос», и здесь все зависит от того, как будут проработаны процедура, условия передачи, как будут соблюдены все технические и правовые детали в процессе передачи. Важно, чтобы не пострадала музейная составляющая, особо отметил он.

Как сообщает «Интерфакс», глава Минкульта добавил, что после передачи РПЦ вход в собор будет бесплатным, как и во все храмы РПЦ. Вопрос о том, как же в таком случае будет финансироваться содержание собора, Мединский посоветовал переадресовать руководству Петербурга и Петербургской епархии.

Напомним, слухи о том, что церковники настаивают на передаче им Исаакия появились еще в конце прошлого года, тогда же появилась и информация о том, что вопрос намерен решить лично патриарх, а губернатор северной столицы готов передать собор, если просьба будет исходить от патриарха. В итоге была проведена встреча Полтавченко и патриарха Кирилла, на которой и было достигнуто некое соглашение о передаче собора. Ориентировочный срок – 2019 год, но процесс будет запущен уже в наступившем году. Новость о передаче собора в ведение РПЦ буквально «взорвала» петербургскую общественность. Пока что никаких официальных документов о передаче собора не опубликовано. Оппозиционные депутаты ЗакСа Петербурга пообещали, что как только такие документы появятся, решение о передаче Исаакия будет обжаловано в суде.

Ранее директор государственного музея «Исаакиевский собор» Николай Буров говорил, что ежегодно в Исаакиевском соборе проходит по 600 богослужений, и музей не препятствует Церкви отправлять обряды, несмотря на все сложности. «У нас нет войны с Церковью», – подчеркивал Буров. Он также указывал, что за 2015 год знаменитый на весь мир храм-памятник посетили всего 36 тыс. верующих, а число «обычных» туристов за это же время составило 3,687 млн человек.

Против передачи Исаакия в ведение Церкви выступили Союз музеев и Санкт-Петербургский союз ученых. Музейщики в том числе напомнили: после открытия в 1858 году Исаакий находился в ведении комиссии по его постройке, а в 1864 году император Александр II передал собор в ведение министерства путей сообщения и публичных зданий, вопреки желанию церкви, настаивавшей на передаче собора в ее полное ведение. Специально созданная комиссия, рассмотрев вопрос, отклонила передачу собора в безраздельное управление Священного Синода, поскольку в здании постоянно велись сложные технические и художественные работы. В 1871 году Александр II именным указом изъял здание из ведения министерства путей сообщения и передал его в министерство внутренних дел.

Собор был превращен в музей в 1928 году. С 1990 года в нем восстановили православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.

В открытом письме Союза ученых они призывают «не бросаться из крайности в крайность»: «В годы тоталитаризма храмы уничтожали, сейчас стали передавать церкви давно ставшие музеями соборы. Принадлежащие городу соборы-музеи, являющиеся историко-культурными памятниками мирового значения и его «визитной карточкой», должны оставаться светскими государственными учреждениями, в случае с Исаакиевским собором – «двойного назначения». В письме особо указано, что сложившаяся традиция проведения в Исаакиевском соборе богослужений учитывает интересы верующих, а передача собора в пользование РПЦ нанесет ущерб культуре и научной деятельности музея, а также нарушит права жителей Петербурга, «мнением которых по этому вопросу руководство города даже не удосужилось поинтересоваться».

В ближайшее время комитет Госдумы по культуре намерен провести заседание, на котором будут обсуждаться возможные последствия передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ. В Госдуму будут приглашены директор государственного музея-памятника Николай Буров и представители Министерства культуры.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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