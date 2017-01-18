Петербургский союз ученых – тоже против передачи Исаакия в руки РПЦ / Собор никогда не принадлежал собственно церкви

Публикации за 18.01.17

Санкт-Петербургский союз ученых выступил против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Заявление обнародовано на сайте Союза. «Твердо убеждены, что передача РПЦ памятника истории, культуры и архитектуры Исаакиевского собора недопустима и должна быть остановлена», – отмечается в заявлении.

В документе, среди прочего, подчеркивается, что Исаакий, «построенный в середине XIX века на средства государственной казны, никогда не принадлежал собственно церкви». Ученые призывают «не бросаться из крайности в крайность»: «В годы тоталитаризма храмы уничтожали, сейчас стали передавать церкви давно ставшие музеями соборы. Принадлежащие городу соборы-музеи, являющиеся историко-культурными памятниками мирового значения и его «визитной карточкой», должны оставаться светскими государственными учреждениями, в случае с Исаакиевским собором – «двойного назначения».

В открытом письме особо указано, что сложившаяся традиция проведения в Исаакиевском соборе богослужений учитывает интересы верующих, а передача собора в пользование РПЦ нанесет ущерб культуре и научной деятельности музея, а также нарушит права жителей Петербурга, «мнением которых по этому вопросу руководство города даже не удосужилось поинтересоваться». Также, сказано в заявлении, ситуация «порождает ненужный раскол в обществе, вызывает опасения определённой клерикализации общественной жизни и противоречит Конституции РФ, провозгласившей Россию светским государством». В письме указано и на то, что передача Исаакия РПЦ «нарушает ст. 44 Конституции РФ, согласно которой «каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям».

Напомним, ранее против передачи Исаакиевского собора в руки РПЦ заявил и Союз музеев. Музейщики напомнили: после открытия в 1858 году Исаакий находился в ведении комиссии по его постройке, а в 1864 году император Александр II передал собор в ведение министерства путей сообщения и публичных зданий, вопреки желанию церкви, настаивавшей на передаче собора в ее полное ведение. Специально созданная комиссия, рассмотрев вопрос, отклонила передачу собора в безраздельное управление Священного Синода, поскольку в здании постоянно велись сложные технические и художественные работы. В 1871 году Александр II именным указом изъял здание из ведения министерства путей сообщения и передал его в министерство внутренних дел.

Собор был превращен в музей в 1928 году. С 1990 года в нем восстановили православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.

Слухи о том, что церковники настаивают на передаче им Исаакия появились еще в конце прошлого года, тогда же появилась и информация о том, что вопрос намерен решить лично патриарх, а губернатор северной столицы готов передать собор, если просьба будет исходить от патриарха. В итоге была проведена встреча Полтавченко и патриарха Кирилла, на которой и было достигнуто некое соглашение о передаче собора. Ориентировочный срок – 2019 год, но процесс будет запущен уже в наступившем году. Новость о передаче собора в ведение РПЦ буквально «взорвала» петербургскую общественность. Пока что никаких официальных документов о передаче собора не опубликовано. Оппозиционные депутаты ЗакСа Петербурга пообещали, что как только такие документы появятся, решение о передаче Исаакия будет обжаловано в суде.

Ранее директор государственного музея «Исаакиевский собор» Николай Буров говорил, что ежегодно в Исаакиевском соборе проходит по 600 богослужений, и музей не препятствует Церкви отправлять обряды, несмотря на все сложности. «У нас нет войны с Церковью», – подчеркивал Буров. Он также указывал, что за 2015 год знаменитый на весь мир храм-памятник посетили всего 36 тыс. верующих, а число «обычных» туристов за это же время составило 3,687 млн человек.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 18.01.17

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