Ректоры ряда вузов Петербурга попросили как можно скорее передать Исаакий РПЦ

Публикации за 08.02.17

Ректоры целого ряда вузов Петербурга подписали письмо губернатору Георгию Полтавченко с просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ и завершить процесс уже этой весной – к Пасхе. В письме говорится, что ускорение передачи памятника необходимо, чтобы «воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни».

«В их интересах поставить под сомнение правовые и моральные основания передачи собора Церкви и затормозить выполнение решения, чтобы продолжать публичные акции, направленные на оскорбление чувств христиан. Великое творение Монферрана – уникальный памятник российского зодчества – должно выступить символом единения народа и восстановления прерванных традиций», – говорится в письме, под которым стоит 22 подписи.

Это, среди прочих, ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица Василий Кичеджи, ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников, и.о. ректора РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Богданов, ректор Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Юрий Беленький, первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета Илья Дементьев, ректор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств Александр Тургаев, начальник Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского Максим Пеньков и другие.

Письмо было подписано накануне, во время встречи руководителей петербургских вузов со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым. Встреча была посвящена профессиональному празднику: 8 февраля 1724 года по распоряжению императора Петра I была основана российская Академия наук.

«Фонтанка» обратилась к оставившим автографы ректорам с просьбой прокомментировать свою позицию. Однако часть подписантов отказались от комментариев, а были и такие, кто заявил, что ничег не подписывал. Так, ректор Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна Алексей Демидов вместо комментария спросил, откуда корреспондент взял его телефон, долго извинялся, а затем повесил трубку. Отказался от комментариев и первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета Илья Дементьев. Ректор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств Александр Тургаев заявил, что подписи под обращением не ставил, так как ушел со встречи раньше и пообещал: «Я разберусь с этим вопросом». Своего мнения о передаче Исаакия он не высказал: «Я знаю ситуацию из газет, детально не разбирался в вопросе». Еще один собеседник из списка, попросивший не называть его имени, сообщил, что подписался, потому что так сделали все: «Ну вот по факту же ничего бы не изменилось, если бы я не подписал, а так испортились бы отношения».

Впрочем, большинство опрошенных ректоров все же подтвердили свою позицию. Так, глава Совета ректоров Владимир Васильев, который и предложил своим коллегам подписать письмо на встрече с Вячеславом Макаровым, сообщил, что выступает за историческую справедливость: «Храм должен быть храмом, должен быть бесплатным для всех. Сейчас же, если вы зайдете хоть на 10 минут позже начала службы, вас заставят покупать билеты. Сейчас уже слишком много копий сломано вокруг этой истории, нужно разрешать хирургическим путем – чем быстрее, тем лучше».

Ректор ЛЭТИ Владимир Кутузов рассказал о церкви, расположенной в его вузе, которая в совесткое время была преобразована в кафедру акустики, но в 2006 году ученый совет проголосовал за то, чтобы вернуть церковь РПЦ. «Мы считаем, что раз это церковное, значит надо передать РПЦ. Сейчас, при обсуждении Исаакия, вспоминаются процессы полуторагодичной давности, когда передавали Смольный собор. Тогда общество раскололось, это в результате закончилось уничтожением Мефистофеля (на одном из старинных домов в Петербурге был уничтожен «активистами» барельеф Мефистофеля – прим. ред). Мы бы не хотели повторения этого сегодня, не хотели, чтобы в это втягивали наших студентов. А то ведь знаете, как их на акции пирожками манят, нам майдан не нужен. Да и ведь, что теперь после драки кулаками махать. Обсуждение передачи Исаакия после того, как такое решение принял губернатор, сродни тому, как после выборов Трампа что-то еще обсуждать. Америка сейчас из-за этих обсуждений для всего мира авторитет теряет», – сказал Кутузов.

Исполняющий обязанности ректора университета имени Герцена Сергей Богданов посетовал, что ему ни разу не удалось попасть в Исаакиевский собор бесплатно и сравнил передачу Исаакия с передачей Софийского собора в Новгороде. «Была масса обсуждений. Но сейчас никаких проблем нет: храм отреставрирован, используется комплексно, знаю, что и деньги от экскурсий идут на его ремонт. Поэтому самое главное, что я могу сказать: у нас слишком много общих целей, оснований устраивать конфронтации нет», – заявил он.

Напомним, в начале января стало известно, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко после встречи с патриархом Кириллом решил передать в ведение РПЦ Исаакиевский собор, чего церковь добивалась уже давно. Решение градоначальника вызвало, мягко говоря, неодобрительную реакцию как в городе, так и по всей стране. Оппозиционные парламентарии городского ЗакСа пообещали, что как только официальные документы о передаче собора церкви появятся, решение будет обжаловано в суде – и действительно подали иск, но суд его не принял. Также власти Петербурга запретили активистам митинг против передачи собора.

Противниками передачи Исаакия в ведение Церкви выступили Союз музеев и Санкт-Петербургский союз ученых. Музейщики в том числе напомнили: после открытия в 1858 году Исаакий находился в ведении комиссии по его постройке, а в 1864 году император Александр II передал собор в ведение министерства путей сообщения и публичных зданий, вопреки желанию церкви, настаивавшей на передаче собора в ее полное ведение. Специально созданная комиссия, рассмотрев вопрос, отклонила передачу собора в безраздельное управление Священного Синода, поскольку в здании постоянно велись сложные технические и художественные работы. В 1871 году Александр II именным указом изъял здание из ведения министерства путей сообщения и передал его в министерство внутренних дел.

Собор был превращен в музей в 1928 году. С 1990 года в нем восстановили православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.

Президент Союза музеев России и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский также попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Санкт-Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора. Это «позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение», – говорится в открытом письме Пиотровского патриарху. Впрочем, представители РПЦ сразу же «мудро» ответили Пиотровскому, посоветовав ему «заниматься Эрмитажем».

В открытом письме Союза ученых они призывают «не бросаться из крайности в крайность»: «В годы тоталитаризма храмы уничтожали, сейчас стали передавать церкви давно ставшие музеями соборы. Принадлежащие городу соборы-музеи, являющиеся историко-культурными памятниками мирового значения и его «визитной карточкой», должны оставаться светскими государственными учреждениями, в случае с Исаакиевским собором – «двойного назначения». В письме особо указано, что сложившаяся традиция проведения в Исаакиевском соборе богослужений учитывает интересы верующих, а передача собора в пользование РПЦ нанесет ущерб культуре и научной деятельности музея, а также нарушит права жителей Петербурга, «мнением которых по этому вопросу руководство города даже не удосужилось поинтересоваться».

В комитете по культуре Госдумы будут проведены специальные слушания о судьбе Исаакия. Глава комитета режиссер Станислав Говорухин уже заявил, что сомневается в целесообразности передачи РПЦ собора-музея.

Добавим, что 28 января на Марсовом поле состоялась встреча граждан с оппозиционными депутатами, посвященная передаче Исаакиевского собора РПЦ. На мероприятие пришло, по разным, оценкам, от 3 до 5 тыс. человек. Правозащитник Динар Идрисов раздал желающим бесплатные билеты на экскурсию в Исаакиевский собор. Пришедшая в храм группа из порядка 30-ти активистов устроила акцию: во время богослужения протестующие против передачи Исаакия РПЦ подняли вверх листки бумаги с надписью «Музей – городу!». Полиция не стала задерживать активистов: завершить свои действия протестующих попросили сотрудники музея.

После массовой акции на Марсовом поле единороссы срочно внесли в ЗакС Петербурга законопроект о том, что встречи депутатов с избирателями должны быть приравнены к митингам, разумеется, документ был тут же принят.

Добавим, что на разрешенный властями митинг в поддержку передачи Исаакия РПЦ пришло всего 20 человек.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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