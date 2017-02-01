Противников передачи Исаакия РПЦ приравняли к Pussy Riot / «Где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные»*

Публикации за 01.02.17

Ряд депутатов ЗакСа Петербурга подготовили запрос в Генпрокуратуру, МВД и СКР с требованием привлечь к ответственности активных противников передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», спикер петербургского парламента единоросс Вячеслав Макаров сравнил массовую протестную акцию на Марсовом поле и акцию внутри собора с действиями Pussy Riot в храме Христа Спасителя. По его словам, цель таких действий – «сорвать богослужение, грубо нарушить общественный порядок и оскорбить чувства верующих».

Ранее сегодня ЗакС Петербурга большинством голосов одобрил законопроект «Единой России» о приравнивании к митингам встреч парламентариев с избирателями. Если закон будет принят окончательно, встречи законодателей с гражданами придется согласовывать с исполнительной властью. Поводом для срочного принятия подобного законопроекта стала скандальная ситуация с передачей Исаакиевского собора в ведение РПЦ. Представляя законопроект, его автор – глава фракции «Единой России» в ЗакСе Александр Тетердинко заявил, что «отдельные депутаты… используют лазейку в законодательстве, ее надо закрыть», а то под видом встречи с избирателями депутаты «могут устроить майдан». Против законопроекта ожидаемо выступили немногие оппозиционные депутаты ЗакСа, одновременно являющиеся противниками передачи Исаакия в ведение РПЦ. Они, в том числе, попытались напомнить большинству коллег о том, что те когда-нибудь могут также оказаться в меньшистве и призвали не сеять религиозную рознь в обществе.

Напомним, 28 января на Марсовом поле состоялась встреча граждан с оппозиционными депутатами, посвященная передаче Исаакиевского собора РПЦ. На мероприятие пришло, по разным, оценкам, от 3 до 5 тыс. человек. Правозащитник Динар Идрисов раздал желающим бесплатные билеты на экскурсию в Исаакиевский собор. Пришедшая в храм группа из порядка 30-ти активистов устроила акцию: во время богослужения протестующие против передачи Исаакия РПЦ подняли вверх листки бумаги с надписью «Музей – городу!». Полиция не стала задерживать активистов: завершить свои действия протестующих попросили сотрудники музея.

Отметим, что на разрешенный властями митинг в поддержку передачи Исаакия РПЦ пришло всего 20 человек.

В начале января стало известно, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко после встречи с патриархом Кириллом решил передать в ведение РПЦ Исаакиевский собор, чего церковь добивалась уже давно. Решение градоначальника вызвало, мягко говоря, неодобрительную реакцию как в городе, так и по всей стране. Оппозиционные парламентарии городского ЗакСа пообещали, что как только официальные документы о передаче собора церкви появятся, решение будет обжаловано в суде – и действительно подали иск, но суд его не принял. Также власти Петербурга запретили активистам митинг против передачи собора.

Противниками передачи Исаакия в ведение Церкви выступили Союз музеев и Санкт-Петербургский союз ученых. Музейщики в том числе напомнили: после открытия в 1858 году Исаакий находился в ведении комиссии по его постройке, а в 1864 году император Александр II передал собор в ведение министерства путей сообщения и публичных зданий, вопреки желанию церкви, настаивавшей на передаче собора в ее полное ведение. Специально созданная комиссия, рассмотрев вопрос, отклонила передачу собора в безраздельное управление Священного Синода, поскольку в здании постоянно велись сложные технические и художественные работы. В 1871 году Александр II именным указом изъял здание из ведения министерства путей сообщения и передал его в министерство внутренних дел.

Собор был превращен в музей в 1928 году. С 1990 года в нем восстановили православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.

Президент Союза музеев России и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский также попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Санкт-Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора. Это «позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение», – говорится в открытом письме Пиотровского патриарху. Впрочем, представители РПЦ сразу же «мудро» ответили Пиотровскому, посоветовав ему «заниматься Эрмитажем».

В открытом письме Союза ученых они призывают «не бросаться из крайности в крайность»: «В годы тоталитаризма храмы уничтожали, сейчас стали передавать церкви давно ставшие музеями соборы. Принадлежащие городу соборы-музеи, являющиеся историко-культурными памятниками мирового значения и его «визитной карточкой», должны оставаться светскими государственными учреждениями, в случае с Исаакиевским собором – «двойного назначения». В письме особо указано, что сложившаяся традиция проведения в Исаакиевском соборе богослужений учитывает интересы верующих, а передача собора в пользование РПЦ нанесет ущерб культуре и научной деятельности музея, а также нарушит права жителей Петербурга, «мнением которых по этому вопросу руководство города даже не удосужилось поинтересоваться».

В комитете по культуре Госдумы будут проведены специальные слушания о судьбе Исаакия. Глава комитета режиссер Станислав Говорухин уже заявил, что сомневается в целесообразности передачи РПЦ собора-музея.

* Цитата из романа братьев Стругацких «Трудно быть богом»

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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